Grêmio “Nosso principal objetivo agora é o Brasileirão”, diz o técnico do Grêmio após derrota na Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O treinador Renato Portaluppi admitiu que é bastante difícil reverter o resultado no Rio de Janeiro Foto: Lucas Uebel/Grêmio O treinador admitiu que é bastante difícil reverter o resultado no Rio de Janeiro (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a derrota para o Flamengo por 2 a 0 pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (26), o técnico Renato Portaluppi mudou o seu discurso e disse que o foco do clube agora é o Brasileirão. O comandante admitiu que reverter o resultado é muito difícil, não impossível, mas disse que precisa ser realista com o torcedor.

“Ficou difícil. Não é impossível. Mas, desde já, é bastante difícil reverter. Nosso principal objetivo agora é o Brasileirão. Vamos tentar brigar pelo título. Se não der, vamos buscar vaga direta na Libertadores”, disse Renato.

Durante a partida, o Grêmio criou chances e teve a chance de abrir o placar. Suárez, no início da partida, quase conseguiu marcar do meio campo. Já Villasanti, no melhor momento, perdeu um gol cara a cara. No segundo tempo, Kannemann foi expulso prejudicando ainda mais o clube gaúcho dentro de campo.

“Tivemos uma chance clara com Villasanti. Se fizesse seria diferente. Flamengo teve oportunidades, criou e fez o primeiro gol. Cedemos um pênalti. É difícil enfrentar o Flamengo com 11 com 10 ainda mais. Não faltou vontade. Mas, às vezes, só vontade não adianta”, disse o treinador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/nosso-principal-objetivo-agora-e-o-brasileirao-diz-tecnico-do-gremio-apos-derrota-na-copa-do-brasil-para-o-flamengo/

“Nosso principal objetivo agora é o Brasileirão”, diz o técnico do Grêmio após derrota na Copa do Brasil

2023-07-27