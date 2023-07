Inter Rodrigo Caetano rebate declarações de Eduardo Coudet

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Para o diretor (foto), o técnico foi ingrato ao dar as declarações sobre o dirigente Foto: Pedro Souza/Atlético-MG Para o diretor, o técnico foi ingrato ao dar as declarações sobre o dirigente (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG) Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após as declarações do técnico Eduardo Coudet, o diretor de futebol do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, disse que o treinador foi ingrato ao falar sobre o dirigente e falou que ainda poderia comentar sobre a questão de caráter.

O dirigente e o treinador trabalharam duas vezes juntos. Na primeira vez aconteceu no Inter e a segunda no Galo. Caetano respondeu a declaração onde o treinador disse que teve “má sorte em encontrar a mesma pessoa duas vezes”.

“Ele não teve azar de cruzar comigo. Eu que fui buscá-lo duas vezes. O fato é esse. Me surpreendeu. No Internacional foram mais pessoas buscá-lo. Mas, no Galo, fui eu que levei para aprovação. Todos entenderam que seria um bom nome. Foi no Galo que ele ganhou o primeiro título no Brasil com grande elenco”, disse o dirigente.

A relação entre Coudet e o Atlético-MG não estava em uma boa situação. Após uma partida pela Libertadores, o treinador soltou o verbo e cobrou a diretoria por reforços, reclamou sobre a saída de jogadores e ainda foi acertado por um copo jogado pela torcida.

Contra o Bragantino, pela 10° rodada, no vestiário, ele se despediu dos jogadores e disse que não daria continuidade ao trabalho. O diretor de futebol citou que as exigências pessoais do treinador não foram atendidas.

“Não discuto trabalho. Talvez poderia discutir sobre caráter. Tudo que tive para dizer com ele, em todos os episódios, foi de forma frontal e franca. Em todos. Em que poderia ser feito, o que não poderia envolvendo mais pessoas na reunião. O que tive para dizer para ele disse pessoalmente. Não usei e nem usarei a imprensa para isso. Por isso, encaro como certa ingratidão. Mas, enfim, é interpretação dele”, completou o diretor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/rodrigo-caetano-rebate-declaracoes-de-eduardo-coudet/

Rodrigo Caetano rebate declarações de Eduardo Coudet

2023-07-27