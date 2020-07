Política “Nota do Ministério da Defesa sobre Gilmar Mendes é o bastante”, diz o general Augusto Heleno

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

"O Ministério da Defesa já publicou uma nota a respeito, sem citar nomes. A nota é muito esclarecedora", afirmou o general Foto: Agência Brasil

Ministros militares decidiram evitar embate público com o ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que, no fim de semana, afirmou que o Exército “está se associando a genocídio” durante a pandemia do coronavírus.

“O Ministério da Defesa já publicou uma nota a respeito, sem citar nomes. A nota é muito esclarecedora”, afirmou o titular do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. “A nota é o bastante”, emendou.

A mesma postura foi adotada por interlocutores do ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Netto, e pelo vice-presidente, Hamilton Mourão. “O Ministério da Defesa já se pronunciou”, limitou-se a responder Mourão na manhã desta segunda-feira (13).

A nota mencionada por Heleno e Mourão foi divulgada no sábado (11) pelo ministério. Nela, a pasta diz que as Forças Armadas vêm “atuando sempre para o bem-estar de todos os brasileiros” e elenca medidas tomadas pelos militares, como barreiras sanitárias e ações de descontaminação.

Nos bastidores, militares avaliaram a primeira nota como muito branda e uma segunda nota, citando nominalmente Gilmar Mendes, passou a ser exigida do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva.

O comunicado chegou a ficar pronto, mas o debate passou a ser sobre a viabilidade política de publicá-lo. A avaliação foi de que ele voltaria a acirrar os ânimos entre o STF e o Planalto em um momento em que o presidente Jair Bolsonaro busca distensionar a relação com os demais poderes.

