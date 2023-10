Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 14 de outubro de 2023

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

Obras rodoviárias

O deputado Eduardo Loureiro (PDT) celebrou nesta semana a assinatura de ordens de serviço pelo governador Eduardo Leite, referentes ao avanço de obras em rodovias gaúchas. O parlamentar destacou como positivo o aval do líder gaúcho para o início das obras de asfaltamento a Garruchos e investimentos na ERS-165, entre Cerro Largo e Rolador, e também do projeto das vias de acesso ao município de Amaral Ferrador. Presidente da Frente Parlamentar de Apoio aos Municípios sem Acesso Asfáltico, Loureiro comemorou ainda a autorização do asfaltamento da entrada de Cerro Grande do Sul.

Situação da ETA

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia gaúcha realiza uma audiência pública na segunda-feira para debater a atual situação da Escola Técnica de Agricultura de Viamão, a partir de proposição do deputado Dr. Thiago Duarte (União). O parlamentar afirma que a reunião ocorre a partir de demandas de pais e alunos da instituição, com destaque para o alojamento feminino do local. Duarte destaca ainda que outras questões que foram denunciadas no ano passado, em audiência pública da Comissão e que são alvo de inquéritos administrativos e de verificação do Ministério Público, até o momento não tiveram respostas da Secretaria de Agricultura e da Secretaria de Educação.

Falha governamental

O deputado Zé Nunes (PT) criticou a atuação do governo gaúcho em relação à cadeia leiteira do RS, que vem passando por uma das piores crises de sua história. O parlamentar, que participou nesta semana da mobilização em defesa do setor realizada em Jaguarão, destacou que desde 2015 o segmento perdeu quase 50 mil produtores de leite no Estado, atribuindo o cenário negativo a falhas da gestão estadual. “Isso é resultado da política de Eduardo Leite, que vem prejudicando a cadeia leiteira gaúcha, e como consequência, o RS perdeu o posto de segundo colocado na produção nacional. Em plena crise do setor, o governo do Estado implementou medida de aumento de imposto no RS”, acusa o parlamentar.

Rodovia do Parque

A Comissão de Assuntos Municipais do Parlamento gaúcho discute nesta segunda-feira em audiência pública a extensão da BR-448 e o impacto na vida dos moradores da região, a partir de proposição do deputado Joel Wilhelm. O projeto realizado na conhecida “Rodovia do Parque” é orçado em cerca de R$1,6 bilhão, e está entre as obras prioritárias do governo federal para desafogar a BR-116 e facilitar o deslocamento entre a Região Metropolitana de Porto Alegre e municípios da Serra e do Vale do Caí.

Coleta de doações

O Palácio Farroupilha, sede do Parlamento gaúcho, permanece com um ponto de coleta de doações para os gaúchos impactados pelas inundações no mês passado. São aceitos alimentos não-perecíveis, itens de higiene e limpeza, além de cobertores, colchões, roupas, livros e material escolar, os quais serão encaminhados para distribuição da Defesa Civil.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

