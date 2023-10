Cláudio Humberto Simpatia de Lula ao Hamas irrita governo de Israel

Por Cláudio Humberto | 14 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine fez um grande esforço de diplomacia, como convém, ao comentar a atitude condescendente do governo Lula em relação aos terroristas do Hamas. Durante entrevista ao Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes e BandNews TV, ele relatou esforços para demonstrar que o Hamas executa civis de todas as idades, incluindo bebês, e comete atrocidades que o definem como grupo terrorista, “mas infelizmente o governo brasileiro não concorda com isso”.

Opção pelo lado errado

Impressiona a comunidade internacional como o governo Lula, mais uma vez, não ficou ao lado dos bons, repetindo seu erro na guerra da Ucrânia.

Brasil mal na foto

As relações fraternais com os terroristas do Hamas inscreveram Lula numa espécie de lista negra de países simpáticos a grupos terroristas.

Diz que não estou

O premiê Benjamin Netanyahu não atendeu Lula ao telefone, segundo diplomatas, indignado com a clara simpatia do brasileiro ao Hamas.

Presidente quem?

Restou a Lula falar com o presidente Isaac Herzog, que não tem papel algum nas decisões de governo, em Israel, mas tem tempo de sobra.

Rivais na região, CE supera PE em investimentos

Concorrentes diretos, do futebol à economia, Ceará e Pernambuco vivem situações, hoje, bem distintas. De acordo com dados das agências de desenvolvimento (Adece e Adepe), os pernambucanos têm tomado um banho. De janeiro a setembro, investimentos privados geraram no Ceará 8 mil empregos, o quádruplo de Pernambuco. Já no 1º trimestre, 13 empresas levaram R$1 bilhão e mil empregos ao Ceará. Pernambuco teve R$54,6 milhões de 16 empresas e gerou só 242 postos de trabalho.

Ceará 2×0

No 2º trimestre, chegaram R$2 bilhões de 30 empresas ao Ceará, três mil empregos. Não houve investimentos em Pernambuco nesse período.

Reação tímida

Foram mais R$2 bilhões e 4 mil empregos para o Ceará, no 3º trimestre, e Pernambuco reagiu: 78 empresas, R$422 milhões e 2.096 empregos.

Primeira divisão

A agência de desenvolvimento de Pernambuco promoveu sua segunda reunião do ano, recentemente, para anunciar os números do 3º trimestre.

Vergonha brasileira

Mesmo após a confirmação da terceira vítima executada pelo Hamas, o governo Lula insiste na covardia de não responsabilizar o Hamas, tampouco classificá-lo de organização terrorista. Que vergonha.

Contorcionismo

Paulo Pimenta (Secom) conseguiu a proeza de dar entrevistas sem chamar terroristas pelo nome, apontando o Hamas como autor de execuções como de Ranani Glazer, gaúcho como ele. Que vergonha.

Não sabem o que dizem

O chefe da Secom revelou-se ignorante ao citar relações com Israel e Autoridade Palestina como sinal de isenção do Brasil. Nem sabe que a guerra é contra os terroristas do Hamas e não contra a Autoridade.

Esqueceram de mim

Marina Silva não aparece entre os mais citados na pesquisa espontânea presidencial do Paraná Pesquisas. Mas os eleitores citaram líderes como Ratinho Jr, Tereza Cristina, Sérgio Moro e Michelle Bolsonaro.

Eficiência reconhecida

Horas após o terceiro voo da Força Aérea Brasileira aterrissar no Brasil, a imprensa nos EUA registrou a partida de Israel do primeiro voo com cidadãos americanos, enquanto estava em curso o quarto voo brasileiro.

Previsão confusa

Pesquisa Fox News, quem diria, aponta o presidente democrata Joe Biden como o preferido dos eleitores dos EUA contra Donald Trump, em 2024: 49% a 48%. Mas perderia para outros candidatos republicanos.

Essa conta vai sobrar

O governo argentino entrou com recurso contra a multa de R$80 bilhões aplicada pela Justiça dos EUA pelo prejuízo causado pela nacionalização da YPF, em 2012, no governo de Cristina Kirchner, aliada de Lula. Há pedido para um depósito judicial imediato no valor total.

Nariz a nariz

Entre as dez últimas pesquisas realizadas nos EUA, o democrata Joe Biden lidera quatro, assim como o republicano Donald Trump. Nas outras duas empatam, assinala o site de pesquisas políticas Real Clear Politics.

Pensando bem…

…Bolsonaro não terá condenação eleitoral revertida nem se recorrer ao Vaticano.

PODER SEM PUDOR

Insetos e política

Governador de São Paulo, Franco Montoro era conhecido pelas gafes, por confundir nomes e pessoas. Certa vez, em uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, ele reconheceu um político do interior conhecido por Mosquito. Simpático, abraçou o homem e, após os cumprimentos, ficou em silêncio. Não se lembrava do nome, nem do seu município. Perguntou: “Como é que está sua cidade, Formiga?”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/simpatia-de-lula-ao-hamas-irrita-governo-de-israel/

Simpatia de Lula ao Hamas irrita governo de Israel

2023-10-14