Por Bruno Laux | 14 de fevereiro de 2024

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Falta de estrutura

A deputada Sofia Cavedon (PT) expôs nas redes sociais nesta terça-feira um conjunto de problemas estruturais encontrados na Escola Estadual de Ensino Médio Adelina da Cunha, de turno integral, em Parobé. A parlamentar, presidente da Comissão de Educação da Assembleia, relata que a instituição permanece sem refeitório e sem salas de aula suficientes, além de não possuir internet, câmera de segurança ou central de alarme ativada. Ao apresentar o conjunto de demandas, Sofia denuncia que a Secretaria Estadual de Educação exige que a instituição retome o calendário escolar dia 19 de fevereiro, apesar do conjunto de carências. “Terça de folia, e a Educação de Leite assim! Como abrir a escola, em obras, para o ano letivo em 19 de fevereiro?”, questiona a deputada.

Decisão precipitada

Para a deputada Kelly Moraes (PL) a decisão do governo gaúcho em exigir a apresentação da carteira nacional de vacinação, com a vacina da Covid-19 de crianças de até cinco anos de idade, para matrículas na rede estadual de ensino, é “precipitada”. Em consonância com colegas partidários na Assembleia, a parlamentar defende o fornecimento de maior autonomia e liberdade aos responsáveis pelos estudantes em relação à sua imunização. “O governo deveria dialogar com a sociedade, a classe médica e principalmente os pais, que são os responsáveis pela saúde dos seus filhos”, defende a parlamentar.

Romaria da Terra

O deputado Adão Pretto (PT) acompanhou nesta terça-feira a 46ª edição da tradicional Romaria da Terra do Rio Grande do Sul, realizada neste ano no município de Ipê, com a temática “Escutar a mãe terra e com Maria cuidar da vida”. Acompanhado do presidente da Conab, Edegar Pretto, e do ex-governador gaúcho Olívio Dutra, o parlamentar, o qual participa do evento desde a infância, esteve entre as milhares de pessoas que integraram a caminhada voltada à reflexão sobre a crise climática e ao reforço dos cuidados com a terra.

Pesquisas em risco

A CEEE Equatorial voltou a ser alvo de denúncia do deputado Miguel Rossetto (PT), o qual questionou nas redes sociais a falta de luz na UFRGS e parte do campus do Vale da instituição, em Porto Alegre. O parlamentar afirma que o problema se estende desde o domingo, a partir de um rompimento de cabos causado por uma retroescavadeira da concessionária, a qual estipulou um prazo de vinte dias para restabelecer o fornecimento de energia. Miguel ressalta que experimentos da instituição sofrem risco de prejuízo, incluindo pesquisas “importantíssimas” integradas por amostras de gelo da Antártida. “O gelo derretendo na UFRGS é só uma triste imagem da negligência dessa empresa. É inaceitável o que a CEEE Equatorial vem provocando no Rio Grande do Sul. É intolerável este nível de incompetência. Eles precisam responder. Só uma CPI pode obrigá-los”, reitera o deputado.

Fim das saidinhas

O deputado Carlos Búrigo (MDB) celebrou nas redes sociais o avanço no Senado Federal do projeto que prevê o fim da saída temporária de presos. O parlamentar descreve o benefício como “inexplicável”, defendendo a sua suspensão, a qual ele diz que é esperada há anos pela sociedade brasileira. “Lugar de criminoso é na cadeia”, defende Búrigo.

