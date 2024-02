Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 16 de fevereiro de 2024

(Foto: Galileu Oldenburg/Agência ALRS /Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Falta de vagas

A presidente da Comissão de Educação da Assembleia, Sofia Cavedon (PT), denunciou nesta quinta-feira na tribuna a falta significativa de vagas na educação infantil de Porto Alegre. A deputada afirma que, ao contrário dos números apresentados pela gestão municipal em entrevistas, cerca de 7,5 mil crianças inscritas permanecem aguardando “encaixe” nas instituições de ensino. Sofia destaca que apesar de um grupo de trabalho sugerir soluções para a demanda, como o acolhimento dos estudantes em escolas estaduais, o governo não tem escutado, e, portanto, a pauta permanece pendente.

Combate à endometriose

O deputado Gustavo Victorino (Republicanos) celebrou nesta quinta-feira a criação dos primeiros núcleos especializados para diagnóstico e tratamento da endometriose no RS, prevista para o próximo mês. Autor da lei que institui a Política Estadual de Luta Contra a doença, o parlamentar anunciou que os novos locais serão anunciados em paralelo ao Encontro Nacional de Conscientização da Endometriose, o Março Amarelo, a ser realizado dia 16 de março, na Capital. “Porto Alegre terá o centro de referência e, com a ajuda do poder público, classe médica e das entidades de saúde, espero contar, brevemente, com mais núcleos especializados em todo o estado”, destaca Victorino.

Questionamentos à Corsan

Frente a um amplo conjunto de relatos sobre frequentes pausas no fornecimento de água no município de Capela de Santana, o deputado Capitão Martim (Republicanos) está articulando um movimento para questionar a Corsan Aegea sobre a situação. O parlamentar encaminhou um ofício à companhia solicitando explicações sobre as constantes interrupções e cobrando medidas efetivas e urgentes para a melhora do abastecimento hídrico na cidade. “A população precisa de ações imediatas e de um compromisso da companhia com soluções duradouras. Estou aqui para garantir que a voz da nossa comunidade seja ouvida e os problemas sanados”, reforça o parlamentar.

Ampliação de consultórios

O deputado Marcus Vinícius de Almeida (PP) anunciou nesta quinta-feira o repasse de R$100 mil via emenda parlamentar para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sentinela do Sul. Ex-prefeito do município, o parlamentar afirma que os recursos serão empregados na compra de equipamentos, instrumentais e mobiliário, voltados à ampliação e reforma dos consultórios médico e odontológico da entidade. “Nossos agricultores e agricultoras merecem esse aporte. Isso representa mais qualidade de vida para aqueles que tanto contribuem para o crescimento da nossa cidade, do nosso agronegócio, de quem toca Sentinela do Sul e o Estado para frente”, destaca Marcus.

Agro em risco

O vice-presidente do Parlamento gaúcho, deputado Paparico Bacchi (PL), se reuniu na quarta-feira, em Vacaria, com o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Maçã, Francisco Schio, para dialogar sobre potenciais riscos do setor. O parlamentar afirma que a retirada dos incentivos fiscais de 64 setores da economia gaúcha, proposta pelo governo estadual, ameaça o futuro do segmento, assim como do agronegócio do RS em geral. “Agora, é a hora de agirmos. Sempre me posicionei e trabalhei muito contra o aumento de impostos e contra o corte de incentivos fiscais. Juntamente com a Bancada Liberal na ALRS e o PDL de autoria do deputado Rodrigo Lorenzoni, vamos lutar para sustar os efeitos dos decretos do governador. É necessário que cada um faça sua parte para que consigamos derrubar a retirada dos incentivos fiscais a todas estas classes da economia que sustentam o nosso Rio Grande do Sul. É uma batalha bastante difícil, mas é importantíssima para todos os gaúchos”, defende Paparico.

