Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 5 de março de 2024

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Auxílio aos produtores

O presidente da Assembleia gaúcha, Adolfo Brito (PP), discursou nesta segunda-feira na abertura da Expodireto Cotrijal 2024, em Não-Me-Toque. Exaltando a importância dos pequenos produtores rurais e defendendo o avanço de medidas para auxiliar o setor, o deputado abordou as principais dificuldades econômicas enfrentadas pelos agricultores, destacando a necessidade de ações do Poder Público frente aos impactos de incidentes climáticos nas produções agropecuárias do RS. “Colegas parlamentares aqui presentes, vamos trabalhar para manter o jovem agricultor no interior. Muitos pequenos produtores perderam, não só a colheita, mas tiveram que vender até suas pequenas propriedades em tempos de secas”, ressaltou Brito.

Homenagem na Expodireto

O deputado Gustavo Victorino (Republicanos) recebeu nesta segunda-feira, durante o IX Encontro de Lideranças do Agro, em Carazinho, o Prêmio Líder do Agronegócio 2024. A honraria, concedida pela Farsul, Cotrijal e Sindicato Rural do município, destaca o trabalho e defesa do parlamentar em prol do agronegócio gaúcho e brasileiro. Presidente da Comissão de Economia da Assembleia gaúcha, Victorino é autor de projetos relacionados à proteção do setor agropecuário, dentre elas medidas de enfrentamento a invasões e de regramento do licenciamento ambiental.

Valorização de mulheres

A líder da Comissão de Educação da Assembleia gaúcha, Sofia Cavedon (PT), conduziu uma palestra nesta segunda-feira para duas escolas do município de Nova Hartz, durante um encontro de celebração do 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. A deputada é autora de uma emenda parlamentar, implementada no orçamento de 2023, a qual destinou R$ 51 mil para 15 escolas desenvolverem e qualificarem seus projetos pedagógicos para a valorização de mulheres e meninas e a prevenção e ao combate à discriminação na rede estadual de ensino.

Hospital em Viamão

O deputado Professor Bonatto (PSDB) celebrou nesta segunda-feira o anúncio do governo estadual sobre a construção de um novo hospital regional em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Viabilizada através de uma parceria público-privada, a obra deve ser estruturada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e construída em um terreno cedido pela prefeitura do município. “Um compromisso que estabelecemos lá em 2022, durante a campanha eleitoral, e que a partir de agora passa a ser consolidado. Vamos dedicar todos os esforços ao lado do governo do Estado e Executivo Municipal para avançar nesse grande projeto. Sem dúvidas será um divisor de águas para os municípios da região metropolitana e litoral norte do RS”, destaca Bonatto.

Liberdade econômica

Rodrigo Lorenzoni (PL) se reuniu nesta segunda-feira com diretores da Câmara de Dirigentes Lojistas de Passo Fundo, para dialogar sobre liberdade econômica e a necessidade de um plano de desenvolvimento econômico para o RS. O deputado realizou a entrega de exemplares do Raio-X da Liberdade Econômica no RS, publicação da Frente Parlamentar da Liberdade Econômica, a qual reúne políticas implementadas no estado e os efeitos no ambiente de negócios e na vida dos cidadãos. Entusiasta da diminuição de burocracias e tributos, o parlamentar defende a redução de impostos como incentivo para o aumento da atividade econômica. “Isso vai dar mais competitividade às empresas, que vão vender mais, vão contratar mais, vão ter melhor preço, vão gerar mais emprego. Mais emprego, maior renda, maior consumo e aí – com o aumento da base de arrecadação – aumenta a receita do Estado”, afirma Rodrigo.

2024-03-05