Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 18 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Crescimento empresarial

O Parlamento gaúcho pode votar nesta terça-feira o projeto de lei do deputado Guilherme Pasin (PP) que visa criar uma Comissão Especial para analisar o “desenvolvimento econômico, removendo barreiras legais e incentivando o crescimento das pequenas e médias empresas no RS”. Se aprovado, o grupo deve avançar com um levantamento das leis estaduais que impactam diretamente no avanço empresarial gaúcho, identificando leis consideradas excessivas e entraves existentes para a abertura de novos negócios.

Direitos negligenciados

Acolhendo demandas dos guarda-vidas civis temporários que atuaram no Litoral gaúcho no último verão, a deputada Luciana Genro (PSOL) denunciou no plenário da Assembleia gaúcha o não recebimento das verbas rescisórias, 13º e férias por 400 profissionais da categoria. A parlamentar, que já atuou na mesma demanda em 2022, voltou a cobrar o governo estadual sobre a questão, através de um ofício encaminhado à Secretaria da Fazenda. “É inadmissível que os guarda-vidas temporários, que são fundamentais para garantir a segurança nas praias, passem pela mesma situação todos os anos, sem receber os valores aos quais têm direito. Eles nem sabem quando serão pagos e não conseguem contato com o Executivo”, destaca Luciana.

Reestruturação habitacional

O deputado Professor Bonatto (PSDB) acompanhou na última semana, em Viamão, o início das obras do programa “A Casa é Sua”, do governo estadual, que viabilizará a construção de 100 novas casas no município. Ao comentar sobre a iniciativa, o parlamentar destacou a necessidade de a reestruturação da área da habitação estar entre as prioridades dos gestores públicos. “Nesse momento que o Rio Grande do Sul vive, se mostra mais que necessário os gestores públicos olharem com atenção para a necessidade de habitação em locais adequados. Famílias que vivem em áreas de risco e sofrem com alagamentos, precisam ser alocadas em moradias dignas e seguras”, afirma Bonatto.

Apoio taiwanês

A deputada Laura Sito (PT) acompanhou na última semana uma comitiva de Taiwan em uma vistoria por locais impactados pelas enchentes em Canoas, Eldorado do Sul e Porto Alegre. O grupo asiático, que auxiliará o Hospital de Pronto Socorro de Canoas na aquisição de equipamentos, se disponibilizou a auxiliar no processo de reconstrução do RS. “A dimensão das enchentes no Rio Grande do Sul tem se espalhado no mundo e os auxílios necessários têm chegado de vários países”, pontua Laura.

Reconstrução de cidades

A Comissão de Assuntos Municipais recebe nesta terça-feira o diretor de Comunicação Social da Federação dos Veteranos Militares, Antônio Roberto Vigne. Presidido pelo deputado Joel Wilhelm (PP), o colegiado deve disponibilizar o período de Assuntos Gerais ao representante da instituição para a apresentação de um projeto da entidade sobre a reconstrução das cidades gaúchas e instalação de cidades temporárias após as enchentes no RS.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-340/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-06-18