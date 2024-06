Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 18 de junho de 2024

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reafirmou o compromisso do governo em não mudar a legislação atual sobre o aborto.

Compromisso reafirmado

Mantendo a estratégia de aproximação com evangélicos, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reafirmou nesta segunda-feira o compromisso do governo em não mudar a legislação atual sobre o aborto. Em paralelo ao aceno, o chefe ministerial destacou que não vê clima nem ambiente para que a Câmara vote o mérito de um projeto que trata do tema.

Performance no Senado

Uma contadora de histórias, a convite do senador Eduardo Girão (NOVO-CE), realizou nesta segunda-feira uma performance no Senado, interpretando um texto contrário à assistolia fetal para interrupção da gravidez. Além do “teatro”, os parlamentares conservadores trouxeram fetos de plástico e imagens de procedimentos reais de aborto à discussão no plenário.

Recursos exagerados

A série de “recursos lúdicos” utilizados no Senado em meio à discussão sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina que proibiu a assistolia fetal causou irritação no presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O chefe parlamentar criticou também a falta de especialistas contrários ao projeto de lei antiaborto por estupro na discussão, o que considera necessário para o amplo debate do tema.

Giro pelos TREs

A presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, está realizando um giro pelos estados brasileiros para conferir o andamento do trabalho dos Tribunais Regionais Eleitorais. O movimento, realizado em paralelo às reuniões mensais com os núcleos, visa unificar a estratégia para garantir a segurança e organização das eleições neste ano.

Asilo político

A Comissão Nacional dos Refugiados da Argentina deve analisar uma série de pedidos de asilo político formalizados por bolsonaristas foragidos da Justiça brasileira. Recentemente, o governo brasileiro encaminhou ao país vizinho uma lista com nomes de pessoas condenadas e foragidas, solicitando informações sobre os presentes em seu território.

Posicionamento decisivo

Apesar de inelegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ditar os rumos do PL nas eleições presidenciais de 2026. O presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, afirma que o partido deseja que o ex-mandatário seja candidato novamente, mas que, se não for possível, será ele o responsável por decidir quem será o postulante ao Planalto.

Viagem marcada

O presidente Lula deve viajar ao Chile entre os dias 4 e 6 de agosto para cumprir agendas na capital Santiago. A visita oficial, inicialmente prevista para maio, havia sido adiada pelo chefe do Executivo em função das inundações no RS.

Checagem frequente

Após os significativos impactos das enchentes na rede hídrica do RS, a Corsan passou a realizar cerca de 500 análises por dia nas unidades de água potável. A fiscalização reforçada, apoiada pelo incremento de processos químicos, visa garantir a segurança do abastecimento à população gaúcha.

Segurança digital

O deputado Afonso Motta (PDT-RS) participou nesta segunda-feira da Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, em Colônia do Sacramento, no Uruguai. Em discurso no encontro, o parlamentar brasileiro destacou a necessidade de criar referências globais no combate aos crimes virtuais e fake news, além de demais temáticas relacionadas à legislação sobre IA.

Contratação emergencial

A Secretaria Estadual da Saúde publicou nesta segunda-feira um edital para a contratação emergencial de servidores na pasta estadual. Ao todo, 51 profissionais de nível superior e 123 técnicos em enfermagem serão incorporados através de processo seletivo simplificado.

Cerveja na Capital

A prefeitura de Porto Alegre equiparou o comércio de bebidas coloniais e artesanais ao regramento de food trucks, liberando a atividade em logradouros públicos e corredores de ônibus. Os chamados “beer trucks” têm direito agora ao licenciamento gratuito para funcionamento, o qual pode ser acessado em até cinco dias após a solicitação.

BID em Porto Alegre

Representantes técnicos do Banco Interamericano de Desenvolvimento estão em Porto Alegre nesta semana para uma missão de recuperação e reconstrução da infraestrutura social após as enchentes. A equipe da instituição, que está em fase de contratação de financiamento destinado ao PortoAlegre+Social, deve auxiliar na coleta de dados e na recuperação de equipamentos sociais da capital gaúcha.

Violência policial

A vereadora Biga Pereira (PCdoB) denunciou na Câmara Municipal o emprego de violência policial da Brigada Militar na retirada de pessoas da Ocupação Sarah Domingues neste domingo, em Porto Alegre. A parlamentar relata que, ao tentar se aproximar do local, foi violentamente agredida por um agente e sofreu uma fratura no braço.

Aproveitamento de prédios

Ao comentar sobre a ação da Brigada Militar na Ocupação Sarah Domingues, a vereadora Karen Santos (PSOL) cobrou no plenário que prédios públicos sejam convertidos em moradia para pessoas desabrigadas. Crítica à ausência de discussões sobre a alternativa, a parlamentar relata que há uma série de estruturas ociosas no Centro da cidade, as quais podem ser usadas para moradia e regularização fundiária.

Veto ao fumo

Tramita na Câmara de Porto Alegre um projeto de lei complementar que amplia as punições aos estabelecimentos que não impedirem o uso de produtos fumígenos em seus ambientes fechados. O texto, que abrange os populares “vapes”, prevê aplicação de multa, com acréscimo para reincidentes, e até mesmo a possibilidade de interdição dos locais que infrinjam a “Lei do Fumo”.

Gravações nas escolas

A vereadora Mari Pimentel (Republicanos) solicitou apoio dos demais colegas da Câmara de Porto Alegre para aprovar um projeto de decreto legislativo que visa derrubar um decreto que proíbe gravações dentro do ambiente escolar. A solicitação surge frente às denúncias recebidas por integrantes da casa por gravar dentro das instituições.

