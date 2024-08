Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 20 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Paulo Garcia/ALRS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Premiação alterada

A Comissão de Educação da Assembleia gaúcha reúne-se em audiência pública nesta terça-feira para tratar sobre as mudanças realizadas pelo Instituto Estadual do Livro, no Prêmio Minuano de Literatura 2024. A presidente do colegiado, Sofia Cavedon (PT), relata que, na edição deste ano, a premiação extinguiu as categorias Especial, Crônica, Texto Dramático, Tradução, História em Quadrinhos e Ilustração, além de unificar as categorias Infantil e Juvenil. “Em 2023 não houve premiação, e agora, em 2024, retorna com a exclusão de diversas categorias importantes sem promover nenhum debate com a comunidade cultural”, reclama a deputada.

Homenagem aos ciclistas

O deputado Issur Koch (Progressistas) publicou nesta segunda-feira, nas redes sociais, uma homenagem alusiva ao Dia Nacional do Ciclista, celebrado em 19 de agosto. Presidente da Frente Parlamentar em Apoio ao Ciclismo e Cicloturismo, Koch pontuou que segue empenhado em apoiar projetos que ampliem as ciclovias, melhorem a sinalização e garantam um ambiente mais seguro para quem escolhe pedalar. “O ciclismo é muito mais do que uma forma de transporte; é uma escolha saudável, econômica e ambientalmente responsável. Vamos pedalar juntos por essa causa!”, destaca o parlamentar.

Raio-X econômico

A Comissão Especial do Desenvolvimento Econômico da Assembleia gaúcha promoveu uma audiência pública nesta segunda-feira para debater questões voltadas à promoção de ambiente mais favorável ao avanço econômico, à remoção de barreiras legais e ao incentivo do crescimento sustentável das pequenas e médias empresas no RS. O relator do colegiado, deputado Rodrigo Lorenzoni (PL), sugeriu que o grupo, o qual aprovou audiências públicas para as cidades de Porto Alegre, Passo Fundo, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e São Borja, articule também encontros no Centro e Litoral Norte do Estado, frente à sua importância regional para o RS. “Nesse giro pelo estado, conversando com as entidades locais, com os governos municipais, vamos ter um Raio-X da situação, com levantamento do que já foi feito e do que ainda é necessário fazer”, pontua Lorenzoni.

Demandas rodoviárias

O presidente da Assembleia gaúcha, Adolfo Brito (Progressistas), reuniu-se nesta segunda-feira com o vice-governador Gabriel Souza para dialogar sobre a retomada das obras da ERS-410, em Candelária, até a ERS-403, de modo a viabilizar o acesso ao município de Rio Pardo e ao Porto de Rio Grande. O representante do Executivo estadual assegurou ao líder parlamentar que, nos próximos dias, será definida a data para a transferência do contrato da antiga empresa responsável pelos serviços para a RGS, possibilitando a retomada dos trabalhos, os quais permanecem paralisados há anos.

PPP para Educação

O deputado Professor Bonatto (PSDB) celebrou nas redes sociais a escolha da Escola Ayrton Senna, em Viamão, para ser uma unidade modelo no programa de Parceria Público Privada em Educação do governo do Estado. O parlamentar, que destaca que outras seis instituições de ensino da cidade foram incluídas na ação, segue acompanhando de perto cada etapa de implementação da iniciativa, a qual tem como principal objetivo permitir que as direções escolares se concentrem nas atividades pedagógicas. “Esse programa promete transformar nossas escolas, trazendo reformas, melhorias e a modernização dos espaços, possibilitando que nossas crianças e jovens desenvolvam suas atividades de forma plena”, pontua Bonatto.

Semana da PcD

O Espaço Deputado Carlos Santos, no hall de entrada do Palácio Farroupilha, recebe até o próximo sábado a exposição “Semana Nacional da Pessoa com Deficiência”. Articulada pelo deputado Gaúcho da Geral (PSD), a mostra busca promover ações de inclusão social e de combate ao preconceito e à discriminação contra as PcD. “Essa causa precisa ser de todos nós”, defende o parlamentar.

(brunolaux@pampa.com.br)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-382/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-08-20