Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 21 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: ALRS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Bengala verde

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia gaúcha validou o parecer favorável do deputado Airton Lima (Podemos) sobre o projeto de lei que institui o uso da bengala verde como instrumento de orientação, apoio, identificação e mobilidade de pessoas diagnosticadas com baixa visão no RS. De autoria do deputado Neri, o Carteiro (PSDB), o texto visa identificar pessoas que possuem a condição e ampliar a conscientização sobre as principais dificuldades que esta parcela da população enfrenta no cotidiano. “O que poderia parecer, a princípio, como apenas uma mudança de cor na bengala, e que, na verdade, representa uma efetiva oportunidade para informar as pessoas em geral, sobre as características da baixa visão e as dificuldades enfrentadas por seis milhões de pessoas que vivem entre ver e o não ver”, destaca Neri.

Atenção necessária

O deputado Airton Artus (PDT) defendeu nesta semana a necessidade do Poder Público manter os olhares voltados para o RS e para os agricultores gaúchos no pós-catástrofe climática, apesar da ocorrência de outras situações de crise no restante do país. O parlamentar gaúcho afirma que, em alguns casos, até mesmo órgãos governamentais têm se aproveitado do avanço das queimadas em diferentes estados para “tirar o foco” que ainda deveria ser mantido no território gaúcho. “Nós temos um segmento no agronegócio que está muito prejudicado, tanto a agricultura familiar, como também aquelas que têm uma extensão de plantio maior. A gente vê que o governo já deixou um pouquinho de lado”, destaca Artus.

Alerta reforçado

A Assembleia gaúcha reiterou nesta semana o alerta à população sobre um golpe aplicado via Whatsapp envolvendo o nome de deputados estaduais e assessores do Parlamento. A Superintendência-Geral da Casa reforça que a instituição não realiza qualquer tipo de contato por meio de aplicativos de mensagens e orienta os cidadãos a não abrir qualquer link antes de checar a veracidade do conteúdo com o emissor.

Regularização de imóveis

Reunido junto à presidência da FAMURS nesta semana, o deputado Elizandro Sabino (PRD) participou de uma discussão com lideranças de diferentes instituições sobre o “Projeto Terra – Você é Dono do seu Imóvel”. Promovido pela Corregedoria-Geral da Justiça do RS, em parceria com prefeituras municipais e registradores de imóveis, a iniciativa pretende garantir que todos os imóveis e propriedades do Estado tenham o registro imobiliário regularizado. Ao destacar o trabalho do programa, Sabino pontuou que a ação representa um passo importante para garantir o direito à moradia digna e a segurança jurídica para milhares de famílias do território gaúcho.

Pavimentação em Marau

O deputado Vilmar Zanchin (MDB) participou nesta semana da assinatura do convênio que garante recursos para a primeira etapa da pavimentação da estrada de Laranjeira, em Marau, até a BR-285. O parlamentar celebrou o avanço da obra nas redes sociais, relembrando a mobilização que realizou ao longo de 2023, durante o período em que ocupou a presidência da Assembleia gaúcha, para apresentar ao Executivo estadual a importância da infraestrutura para a região. “Ver a estrada de Laranjeira pavimentada é um sonho antigo da população. A assinatura do convênio representa uma grande conquista para todos os marauenses”, afirma Zanchin.

(brunolaux@pampa.com.br)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-410/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-09-21