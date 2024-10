Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 24 de outubro de 2024

Representantes da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos visitaram o gabinete do deputado Sergio Peres (Republicanos) nesta semana. (Foto: Divulgação)

Central de intérpretes

Representantes da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos visitaram o gabinete do deputado Sergio Peres (Republicanos) nesta semana para dialogar sobre a proposta legislativa que institui a Central Estadual de Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais. Em tramitação na Comissão de Segurança e Serviços Públicos do Legislativo gaúcho, a proposta sugere a criação da unidade para auxiliar na comunicação virtual com pessoas surdas, de modo a assegurar o seu atendimento integral, em órgãos públicos estaduais que não dispuserem de servidor proficiente em LIBRAS, podendo estabelecer convênios com entidades públicas ou privadas. “Na realidade atual, a maioria das pessoas surdas necessita de acompanhantes para conseguir atendimento nos serviços públicos. Porém, com uso da tecnologia digital, o contato sonoro e visual pode ocorrer entre a pessoa surda, o atendente e o intérprete, em lugares distintos e em tempo real, como se estivessem frente a frente”, pontua Sergio.

Amigos do Meio Ambiente

O presidente da Assembleia gaúcha, Adolfo Brito (PP), recebeu nesta quarta-feira no Parlamento estadual os jovens do “Curso Voluntário Amigos do Meio Ambiente”, desenvolvido em parceria com o Projeto Pescar Soul. Os estudantes da rede pública, de 16 a 20 anos, participam de uma série de atividades coordenadas por biólogos e geólogos, além de realizar visitas a entidades e reservas amigas da causa ambiental. O trabalho visa incentivar a preservação do meio ambiente, a partir de práticas voltadas à sustentabilidade, ao uso racional da água e ao respeito à fauna e à flora. “Bom que vocês se interessem por política, pois isto, este zelo com a natureza também é política, um gesto político. E acreditem no trabalho, pois quem gosta de trabalhar sempre vai se dar bem”, orientou Brito aos estudantes.

Desenrola no Campo

A secretária-executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiaveli, confirmou ao deputado estadual Adão Pretto Filho (PT) que o governo federal lançará em novembro o programa “Desenrola no Campo”. Destinada a auxiliar agricultores familiares e assentados da reforma agrária na quitação de dívidas e no acesso ao crédito, a iniciativa deve focar inicialmente em famílias camponesas que enfrentam dificuldades do gênero devido a pendências financeiras. “Logo após o Desenrola Brasil ser lançado, levei ao ministro do MDA, Paulo Teixeira, as preocupações de muitas famílias do campo que não conseguiam acessar crédito. Apresentei um documento durante a Expointer de 2023, enfatizando a necessidade de apoio à agricultura familiar, com foco em práticas sustentáveis”, destaca Adão.

Redutor de velocidade

O deputado Claudio Tatsch (PL) encaminhou um ofício ao DAER nesta semana solicitando a instalação de um redutor de velocidade na ERS-403, em Cachoeira do Sul, no entorno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ataliba Brum. No texto, que reitera um pedido já encaminhado pela escola, o parlamentar destaca que a via possui grande fluxo de pedestres, especialmente crianças, em paralelo à constante circulação de carros e caminhões, que, mesmo com a sinalização existente, não reduzem a velocidade. “Assim, faz-se necessário a vistoria e estudo para a colocação de sinalização, evitando acidentes na via”, destaca Claudio.

Recuperação agrícola

Em reunião nesta quarta-feira com o secretário estadual de Agricultura, Clair Kuhn, o deputado Vilmar Zanchin (MDB) dialogou sobre a atual situação dos agricultores e pecuaristas afetados pelas enchentes de maio. O encontro foi pautado, entre outros assuntos, pela necessidade de recuperação de solos degradados e investimentos em sistemas de irrigação para o restabelecimento pós-catástrofe climática no Estado. “Desde que tomou posse, o secretário de Agricultura tem dado atenção especial para a recuperação financeira dos produtores rurais após a enchente. Apoio importante em um momento em que a reconstrução do Rio Grande do Sul é a prioridade”, destaca Zanchin.

2024-10-24