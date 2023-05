Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2023

A Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro será instalada nesta segunda-feira. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

Segurança no Trânsito

A Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro será instalada nesta segunda-feira na Assembleia gaúcha. Proposta pelo deputado Gustavo Victorino (Republicanos), a iniciativa propõe a discussão e elaboração de medidas que contribuam com a redução da violência no trânsito no RS. O parlamentar justifica a criação da frente a partir de dados divulgados pelo Detran que apontam que mais de 400 pessoas morreram em acidentes nas vias do Estado somente no primeiro trimestre deste ano.

Transporte para PCDs

A Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado promove nesta segunda-feira uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Esteio. Proposta por Sofia Cavedon (PT), presidente do colegiado, a reunião debaterá tratativas referentes à disponibilização do transporte escolar para PCDs no município.

Banrisul público

O contraponto às propostas de privatização do Banco do Estado do RS será tema central das discussões da Frente Parlamentar em Defesa do Banrisul Público, que será reinstalada no parlamento gaúcho nesta terça-feira. Presidida por Zé Nunes (PT), a frente visa promover ações de mobilização da defesa da permanência do Banrisul como uma estatal, além do amplo debate sobre a importância da instituição para o desenvolvimento do Estado. “Ao longo deste período atuamos fortemente em defesa do banco, realizamos reuniões, audiências, manifestações e atos públicos, sempre dialogando com a população sobre a importância do banco para a economia gaúcha. Nossa principal proposta é defender o Banrisul público, com o atendimento à população e fomento a gaúcha”, afirma o deputado.

Maio vermelho

Entre os dias 28 a 31 de maio, por proposição do deputado Felipe Camozzato (NOVO) em parceria com o Conselho Regional de Odontologia, a fachada do Palácio Farroupilha está iluminada de vermelho em alusão à campanha “Maio Vermelho”. O movimento realiza um conjunto de ações de conscientização para prevenção do câncer de boca, promovendo discussões voltadas a uma série de cuidados com a saúde bucal.

Prestação de contas

O parlamento gaúcho recebe nesta quarta-feira em sessão especial pública o procurador-geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelles. Ele realizará na reunião a prestação de contas do Ministério Público do RS, referente ao ano de 2022. A medida atende uma exigência legal, integrando a garantia de transparência da utilização de recursos do Estado para com a população.

Medalha da 56ª Legislatura

O presidente da Frente Parlamentar de Inovação, Marcus Vinicius (PP), propôs a entrega da Medalha da 56ª Legislatura da Assembleia gaúcha ao CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério. O deputado justifica a nomeação a partir da atuação do indicado na constituição de uma série de iniciativas para a promoção e fomento do ecossistema gaúcho, além de seu empreendedorismo e inovação. “É um reconhecimento ao seu trabalho incansável no Instituto Caldeira, que tem impulsionado novas tecnologias e promovido o crescimento econômico e social do nosso Estado”, afirma Marcus Vinícius.

