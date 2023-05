Colunistas Aero Fernandez

Por Leandro Mazzini | 29 de maio de 2023

A Argentina está sem reservas líquidas, quebrada, e o presidente Alberto Fernandez veio ao Brasil atrás de ajuda. Mas ele acaba de comprar um belo e novíssimo avião por US$ 25 milhões. O Boeing 757-200 adaptado para ser o avião presidencial de Fernandez e da vice-presidente Cristina Kirchner decolou de Miami e aterrissou no Aeroparque, coração de Buenos Aires, na última quinta-feira. Fernandez esteve em Brasília na primeira semana de maio passando o pires para pedir dinheiro emprestado. Não rolou. Mas o Governo do Brasil lançou uma linha de crédito extraordinário para ajudar mais de 200 empresas brasileiras que exportam para o país Hermano, a fim de aumentar e facilitar o consumo dos argentinos. No G7, no Japão, o presidente Lula da Silva ainda pediu ajuda do FMI para o país vizinho.

Omissão

Todo mundo está batendo na embaixadora da Espanha que estava de férias quando deu o escândalo com Vini Jr. Na Câmara dos Deputados, teve parlamentar exigindo que ela cancelasse as férias e voltasse logo, mas ninguém falou sobre a omissão da Embaixada do Brasil na Espanha. O Embaixador, Orlando Leite, só foi à imprensa na última semana, sendo que os casos aconteciam contra Vini há dois anos.

Mais poder

O União Brasil, legenda que já tem três pastas no Governo Lula da Silva, quer mais poder. Reivindica a vice-presidência da Caixa que cuida de Loterias. Partido resultado da fusão do PSL e DEM, e presidido por Luciano Bivar, a sigla está dividida entre apoiar o Governo e fazer oposição.

Mistério na Caixa

O ex-vice presidente da Caixa Edilson Carrogi Vianna, que durante a gestão do ex-presidente Pedro Guimarães cuidava das Loterias da instituição, continua influente no setor. Fã do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora ele foi nomeado para grupo de trabalho encarrego de reestruturar toda a superintendência de loterias. Deputados governistas querem pedir explicações à atual presidente da Caixa, Rita Serrano.

Aviso técnico

A complexidade da nova regra para as contas públicas e a dependência de fontes de financiamento que ainda não foram apresentadas dificultam o cumprimento do novo arcabouço fiscal no futuro. É o que aponta relatório da Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado. Aprovado na Câmara, o projeto de lei do arcabouço (PLP 93/2023) ainda precisa da aprovação do Senado antes de seguir para sanção.

PF pega fogo

Um tema que tem causado debates inflamados na sociedade chegou à Polícia Federal. Expressões correlatas à “homossociabilidade” causaram provocações internas entre os futuros policiais e delegados na Academia da PF em Brasília.O Simpósio “Diversidade e Gênero: Transversalidade, Letramento e Segurança Pública” gerou ironias nos grupos de whatsapp nas superintendências, pelo ineditismo do tema.

Colaboraram Equipes DF, SP, RJ e BA

