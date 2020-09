Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 16 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Carlos Alberto de Nóbrega escreve autobiografia na pandemia. (Foto: Lourival Ribeiro)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Carlos Alberto de Nóbrega, além das suas preocupações com “A Praça”, decidiu reservar parte do tempo para escrever a sua autobiografia, como um trabalho que pretende ser bem diferente de “A Luz que Não se Apaga” e “Essas Coisas Só Acontecem Comigo”, este último lançado em 2008.

A ideia surgiu durante esse forçado período de isolamento, diante da impossibilidade de cumprir sua agenda normal de trabalhos, especialmente com os estúdios do SBT.

E tem como proposta principal, reunir os muitos personagens e as várias histórias desde o começo na Rádio Nacional, ao lado do pai Manuel de Nóbrega.

Muita coisa de Golias, “Praça da Alegria”, TV Paulista, TV Rio, Record, Tupi, Globo, Band e SBT… E, claro, um capítulo também especial para “Os Trapalhões”, no período em que foi o seu principal redator.

Ainda não há informações sobre quando será o lançamento. Mas para muito breve, garante ele.

TV Tudo

70 anos da TV

Ainda sobre Carlos Alberto de Nóbrega, na edição de “A Praça é Nossa” desta quinta-feira, ele irá homenagear os 70 Anos da Televisão Brasileira.

Em “cabeças” já gravadas para o programa, falará em especial sobre os Pioneiros da TV.

Já começou

A Betfair.net, parceira da Conmebol na Libertadores e Sul-Americana, com seu time de especialistas em análises esportivas, fez um levantamento sobre os participantes da “Fazenda”.

E detalhou as chances de vitória de cada um.

Então é assim

Se a final de “A Fazenda” fosse hoje, o terceiro lugar seria de MC Mirella. A cantora, que já protagonizou polêmicas na mídia, figura com 14% de chances.

Sensação na internet, Jojo Todynho aparece com 20% de possibilidades de vencer. Ficaria em segundo lugar. E o grande vencedor seria o cantor Mariano, favorito ao prêmio de R$ 1,5 milhão, com 25%.

Por acaso

No “Roda Viva”, segunda-feira, respondendo pergunta da Joyce Pascowitch, sobre quem ele levaria para uma televisão, se fosse chamado para assumir a sua direção, o Boni respondeu Daniel Filho. De pronto.

Para se pensar.

Fim de linha

As gravações de “Amor Sem Igual” chegaram ao fim e é preciso destacar o trabalho realizado pela parceria Record-Casablanca nos seus estúdios do Rio de Janeiro.

Tudo foi feito para oferecer o máximo de segurança aos profissionais envolvidos. Protocolos bem rigorosos.

Aniversário da Gal

Gal Costa completará 75 anos no dia 26 e a TNT já está anunciando a exibição do “Gal 75”, ao vivo e exclusivo, a partir das 22h, na TV e no YouTube do canal para toda a América Latina.

O formato é o mesmo que foi desenvolvido para Caetano Veloso e Gilberto Gil.

Coordenação

A CNN Brasil já tem acertado que a coordenadora de conteúdo, Joyce Murasaki, é quem estará à frente do projeto de rádio na Transamérica.

Ainda não tem data para iniciar as operações, mas será ainda no decorrer de outubro.

Nova Globo

Assim como foram os casos de Miguel Falabella, Renato Aragão, Vera Fischer e tantos outros, ontem foi anunciada a decisão da Globo em não renovar com Antonio Fagundes.

A certeza é que não vai parar por aí. O seu banco de elenco será reduzido ao mínimo necessário.

Nos interiores

A partir do instante em que nomes tão importantes já foram atingidos por esta política da Globo, também são inevitáveis as especulações sobre próximos casos.

Por exemplo, a relação de muitos anos de Roberto Carlos com a casa, de acordo com rumores internos, também poderá sofrer modificações.

Rafa e Tatá

Rafa Kalimann gravou participação na quinta temporada do programa “Lady Night”, comandado por Tatá Werneck no Multishow. Em um papo divertido com a apresentadora, a finalista do “Big Brother Brasil 20” contou curiosidades sobre a sua vida pessoal, incluindo seus estudos atuais para investir na carreira de atriz.

A nova leva de inéditos do “Lady Night” entra no ar em 26 de outubro, às 22h30, com exibição de segunda a sexta-feira.

C´est fini

No “The Love School” do próximo sábado na Record, a equipe vai comemorar os nove anos de criação do programa. Não é data de exibição, que é novembro, mas do desenvolvimento do formato.

Serão resgatados momentos e situações especiais como o lançamento dos livros “Casamento blindado”, “Namoro blindado” e “Casamento blindado 2.0”, de Renato e Cristiane Cardoso, que vão apresentar ao vivo, diretamente dos estúdios do Templo de Salomão, em São Paulo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais Tchau!

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Ricco