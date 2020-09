Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 22 de setembro de 2020

Giullia Buscacio está na “Dança dos Famosos”. (Foto: Reprodução/Instagram)

A novela da Record, “Amor Sem Igual”, volta a ser exibida na noite desta terça-feira, 20h45, a primeira no ar após a interrupção imposta pela pandemia.

Começa com uma edição especial, compacto dos momentos já apresentados, para depois, a partir do dia 28 de outubro, entrar com os 40 capítulos inéditos e restantes, fechados desde o começo de agosto, seguindo protocolos de segurança.

Entre as medidas tomadas, uma diminuição bem rigorosa da sua equipe de trabalho e sem contato físico, o que não impedirá a inclusão de cenas de beijos, abraços e uma maior proximidade.

Parte deste material, que agora será insertado, foi gravado antes da paralisação.

E outra, complementada com a utilização de efeitos especiais, buscando a maior naturalidade possível.

Escrita por Cristianne Fridman, “Amor Sem Igual”, tem Day Mesquita e Rafael Sardão como protagonistas, e deve seguir até meados de janeiro.

Como passo seguinte, a Record também começa, nos primeiros dias do próximo mês, preparar a volta de “Gênesis”.

TV Tudo

Tem essa

Ninguém na Band fala nada, mas é possível assegurar que a sua direção trabalha com a expectativa de ter a Sul-Americana ainda este ano, para transmissão na TV aberta.

Pelo andar da carruagem, pode dar jogo.

Rádio

Glenda Kozlowski, com o “Show do Esporte” no ar desde o último domingo, agora vai tratar da sua estreia no rádio.

Um assunto que ela e o diretor Rodolfo Schneider esperam resolver o mais rapidamente possível.

Um ganho

A Band, depois de negativar os vários pilotos da Mariana Godoy, estreou o “Show do Esporte” de qualquer jeito. Foi que foi e agora vai corrigir no ar.

Mas destaque-se a Glenda como novidade. Uma imagem nova, simpática e superprofissional.

Em discussão

A direção do SBT pretende anunciar, até o final da semana, o lançamento de um novo produto esportivo na grade, para alavancar as transmissões da Libertadores.

Além da questão do dia e horário, ainda se discute como será o programa: resenha ou debate.

E assim vai

O “Domingão do Faustão”, com todos os cuidados, estreou a nova “Dança dos Famosos”.

Por enquanto gravada, mas com a sua produção fazendo prevalecer a naturalidade do ao vivo. A final será em 20 de dezembro.

Combinado assim

Na Rede TV! trabalha-se com a certeza que os programas do João Kleber, Claudete Troiano e Luís Ernesto Lacombe irão compor a grade das manhãs. E isso, a partir de outubro, com certeza.

Falta definir apenas o horário exato de cada um.

Plano de volta

Rebeca Abravanel vai voltar a gravar o “Roda Roda”, inédito no SBT, entre o final deste mês e começo do outro.

Mas com os cuidados que ainda são necessários obedecer. O programa, diante disso, deve sofrer algumas modificações.

Confidencial

O momento, parece, não é só de não renovar com os da antiga ou de demissões na Globo.

Há o plano de revitalizar espaços importantes da sua programação, com possibilidades de contratações. E, dizem, uma muito especial em andamento.

Consideração

Sobre a estreia do Edu Guedes, ontem, na Band, duas coisas:

1 – programa muito longo, duas horas, para alguém tocar sozinho. O querer faturar tudo dá nisso.

2 – imagem lavada no ar. O inconveniente de fazer fora, sem contar com recursos que as TVs podem oferecer. E outra, sem direção, a palavra “merchan” foi repetida zilhões de vezes.

C´est fini

Louvável a campanha do Benjamin Back nas mídias sociais, buscando auxilio e incentivos para Adriana Araújo, baiana, medalhista olímpica, que vai enfrentar a britânica Chantelle Cameron pelo cinturão dos pesos superleves.

Luta marcada para o próximo dia 4, em Londres.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

