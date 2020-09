Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 30 de setembro de 2020

Marcos Mion é o apresentador de "A Fazenda". (Foto: Edu Moraes)

Audiência: “A Fazenda” tem o melhor começo desde 2012

Algumas questões, como estreia em plena pandemia, com maior número de pessoas em casa, além de um elenco bem controverso, têm contribuído para este bom começo da “Fazenda” na Record.

Audiência e repercussão

Reality show é sempre um mundo à parte, muito mais agora, diante da necessidade do isolamento e uso de máscaras, além de outras limitações.

Nenhum desses impedimentos, graças às medidas tomadas, é imposto aos participantes do programa, que podem viver uns com outros, dançar, brigar, se abraçar e beijar.

É quase um mundo à parte.

A média nacional da “Fazenda”, PNT, é de 9,3 pontos até aqui. Em São Paulo, 11,8.

Em relação aos mesmos períodos de exibição, é a melhor desde 2012. E comparados com os números do ano passado, foram observados crescimentos de 35 e 44 por cento, respectivamente. Bom tamanho.

TV Tudo

Fatores

Outro ponto a favor para a atual “Fazenda” foi uma maior facilidade em selecionar os participantes, com essa parada no mundo dos shows e espetáculos.

E tornar possível as presenças de cantores, casos do Mariano, Biel e até Jojo Todynho, ou de atrizes como Lidi Lisboa.

Vai voltar

Taís Araújo irá comandar a temporada especial do programa “Superbonita – Novas Rotinas”, a partir desta quarta-feira, 22h.

A atriz esteve à frente da atração entre 2006 e 2009.

Falta de jeito

Ainda sobre Rachel Sheherazade, indiscutível o direito do SBT em não querer renovar com ela.

Deselegante foi a forma. Na hora de contratar, tiveram a gentileza de buscar na Paraíba e quando não quiseram mais, mandaram um e-mail. Mal, não acha?

Por quê?

Patrícia Falcoski, boa repórter, todas as noites tem uma entrada no “Jornal da Globo”, da Renata Lo Prete.

Muda o lugarzinho, mas é sempre dentro do próprio prédio da TV Globo, em São Paulo. Por que não o estúdio de uma vez? Economiza a equipe.

Elenco

Além dos já anunciados, Thiago Rodrigues, Mônica Carvalho, Bárbara França e Pamela Tomé, “Gênesis” terá ainda outras novidades.

Também estão confirmadas as escalações de Arthur Aguiar, Eucir de Souza, Dani Moreno, Heitor Martinez, Amanda Richter, Mônica Torres, Robertha Portella, André Ramiro, Beth Goulart, Leopoldo Franco, Juliana Lohmann, Miguel Coelho e Petrônio Gontijo.

Cedo demais

Uma crítica a “A Força do Querer” é que ela voltou muito cedo ao ar. Foi exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017. Só três anos.

Paolla Oliveira inclusive tocou nessa questão há poucos dias, enquanto assistia à novela e ao mesmo tempo participava de uma live.

De qualquer forma

Já se comenta na Globo que “A Força do Querer” não será exibida na íntegra. Trata-se, como as demais, de uma “edição especial”, para dar o devido tempo à sua Dramaturgia.

E que poderá ser encurtada mais ainda, antecipando a volta de “Amor de Mãe”.

Um porém…

“Pantanal”, de Benedito Ruy Barbosa, está saindo dos planos da Globo para o ano que vem.

Com as queimadas na altura que estão, nem tem como manter a sua produção. Diante disso, depois de “Amor de Mãe” e “Um Lugar ao Sol”, da Lícia Manzo, quase certo, será a vez de João Emanuel Carneiro.

Saída olímpica

Ontem, imediatamente após o rompimento com Boris Casoy, a direção da Rede TV! passou a examinar a possibilidade de Luís Ernesto Lacombe assumir a bancada do “Rede TV News”.

E também continuar com o programa das manhãs… pelo mesmo salário.

C´est fini

Com chamadas no ar, Record confirma a volta de capítulos inéditos de “Amor Sem Igual” no dia 28 de outubro, com a maioria das cenas gravadas durante a pandemia.

Até lá continua a reapresentação da primeira fase.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

