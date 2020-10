Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 1 de outubro de 2020

O debate que falta aqui sobrou no encontro Trump e Biden. (Foto: Reprodução)

O debate Trump versus Biden, na terça-feira, com troca de golpes e xingamentos o tempo inteiro, foi o assunto mais discutido e comentado das últimas horas.

As opiniões sobre quem se saiu melhor ainda estão bem divididas.

Aos que consideravam uma vitória fácil de Biden, diante das tantas acusações ao presidente americano, Aguinaldo Silva postou que “televisão é show e vencer o Trump no mundo dos espetáculos, só o Coringa”.

Sendo este apenas o primeiro de três encontros, o importante a destacar é que teve debate o tempo inteiro.

Ninguém se apalpou como estamos acostumados a ver por aqui, diante das tantas limitações impostas por partidos e marqueteiros, com réplicas, tréplicas e direitos de respostas.

Para apresentação de propostas já existem os horários políticos. Está faltando apenas fazer o debate. Quem sabe não ficou a lição.

TV Tudo

Última forma

Lembra de ter lido aqui que o “Show da Virada”, da Globo, ia ser diferente?

Então, será tão diferente que nem vai ter mais. Neste começo de semana, os artistas que iam participar já foram avisados do cancelamento. Foi avaliado que, diante das tantas limitações, melhor esquecer e deixar para o ano que vem. Pensar em outra coisa. Compreensível.

Relevância

A final da segunda temporada do “Top Chef Brasil”, nesta sexta-feira, na Record, terá 3h30 de duração e será dividida em 3 partes.

Em contato ontem com a coluna, o apresentador Felipe Bronze declarou que esta edição “foi a mais marcante da minha vida”, por tudo o que envolveu a sua realização.

Sem pressão

Atualmente de férias nas Maldivas, mas atento aos novos trabalhos que está envolvido, em especial aquele ligado ao mercado financeiro, o jornalista Dony De Nuccio diz que não tem “qualquer pressa para voltar à TV”.

Só retornará se o projeto “valer a pena”.

Fafy

Fafy Siqueira gravou com o “Porta dos Fundos”, para exibição em data a ser definida.

Já neste sábado, na TV Cultura, 22h15, ela estará no júri do “Talentos”, ao lado de Cláudia Raia, Bruno Fagundes e Alonso Barros. Apresentação de Jarbas Homem de Mello.

Por enquanto

Sobre a Sul-Americana, até aqui, a certeza é que os jogos, já a partir deste ano, estarão no pay-per-view da Conmebol TV, ainda como parte daquele acordo com o BandSports.

Falta a definição sobre TV aberta e a informação, data hoje, é que só a Rede TV! ainda está no páreo.

Estado de atenção

Na ESPN Brasil, o SportsCenter começa a preocupar a sua direção.

Muitas edições e audiências que deixam a desejar. Podem acontecer mudanças.

Temático

Luciana Gimenez e sua equipe estão preparando um especial do Dia das Crianças, que contará com a participação do filho mais novo da apresentadora, Lorenzo, da união com Marcelo de Carvalho.

Entrará como edição temática do programa “Luciana By Night”.

Bom explicar

Sobre Carlos Nascimento e o SBT, se ele para ou continua, por enquanto ainda não tem nada resolvido. Só especulações.

E, por vias normais, antes do final do ano nada deve acontecer.

Estaca zero

A vontade, na Rede TV!, era estrear Claudete Troiano já nesta próxima segunda-feira.

Mas, por enquanto, parece que só vontade. Nem piloto gravaram ainda.

C´est fini

Na Band, mesmo contando com Oliveira Andrade, Cacá Fernando, Ulisses Costa e a participação especial de José Luiz Datena, ainda existe o desejo de contratar mais um narrador.

Por exemplo, o nome de Nivaldo Prieto, hoje no Fox Sports e que já foi da casa, continua sendo falado.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

