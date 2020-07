Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 17 de julho de 2020

Tatá Werneck e Cauã Reymond em “Lady Night”. (Foto: Divulgação)

Todos os registros de audiência apresentados até agora revelam crescimento no consumo da programação de TV, comparados com o mesmo período do ano passado.

O jornalismo, de forma geral, e os canais infantis, por razões facilmente explicáveis, observaram aumentos mais significativos, enquanto dramaturgia e o entretenimento conseguiram se sustentar em números bem razoáveis, mesmo com as suas produções paralisadas e a obrigação de recorrer a reprises.

As maiores quedas, considerando os mesmos estudos, se deram nos canais esportivos, também de forma natural pela ausência das principais competições.

E com a vida aos poucos retornando ao normal, a perspectiva é das mais positivas, ainda mais se considerarmos a possibilidade de voltar com conteúdos inéditos.

À televisão, especialmente as principais emissoras, cabe a responsabilidade de preservar o que foi conquistado e procurar ser ainda mais essencial na vida de muitas pessoas.

TV Tudo

Importante

Como a Globo ainda não tem isso resolvido e o contrato se encerra nesta temporada, já de algum tempo a FIA – Federação Internacional de Automobilismo – vem buscando outras opções para não interromper as transmissões da Fórmula 1 no Brasil.

A Band, por exemplo, acaba de ser procurada. Está negociando.

Um nome

A dançarina e atriz Aline Riscado é um dos nomes cotados para a apresentação do reality de futebol “Uma Vida, Um Sonho”, com estreia prevista para outubro nas manhãs de domingo do SBT.

E também não se descarta a opção por uma dupla. Ela com mais alguém.

Avaliação

É bem avaliada a possibilidade de contar com Aline Riscado, por ela ser uma figura conhecida e com trabalhos realizados no “Domingão”, cinema, campanhas e presença frequente na mídia.

Glenda Kozlowski, como se recorda, deixou o projeto.

Muito próximo

Luis Ernesto Lacombe espera definir sua volta à televisão em no máximo três semanas. Admite entendimentos.

Independentemente do acerto com qualquer emissora, ele não pretende abandonar o trabalho que passou a desenvolver no YouTube. Diz que a carreira digital “é um caminho sem volta”.

Por enquanto

A nova temporada do “Lady Night”, da Tatá Werneck, começa a ser gravada em agosto. Este é o plano.

A produção, claro, ainda trabalha com cuidados, diante das incertezas do que será possível fazer.

Combinado assim

Sobre a volta das gravações de novelas na Globo, está tudo combinado, mas nada tão certo. Só planos, por enquanto, sem ainda ser possível cravar coisa nenhuma.

Nos estúdios do Rio, como primeira etapa, estão sendo feitos ensaios com equipe, sem atores, para ver como serão realizadas as entradas do pessoal, uso do estacionamento etc.

Objetivo

A Globo, até aqui, trabalha com a possibilidade de retomar as gravações na segunda semana de agosto.

Mas sem assegurar nada, porque tudo passa a depender dos testes que estão sendo realizados e alterações no quadro da saúde pública, para mais ou para menos.

Baú do humor

O Viva vai exibir um especial do “Baú do Humor” em homenagem ao Dia dos pais, em 8 de agosto, às 22h30, com esquetes temáticas para animar a data.

Participação de Lúcio Mauro Filho.

Script

O SBT alcançou os resultados que pretendia com a final do campeonato carioca. O trabalho foi bem feito e a repercussão das mais interessantes.

Não sendo esta uma iniciativa isolada e confirmando-se, para muito em breve o desejo de realizar uma próxima, deve começar a pensar numa equipe esportiva própria. Pedir emprestado o tempo todo não dá.

C´est fini

A Rede TV! definiu as datas de seus debates com candidatos à prefeitura de São Paulo. O primeiro encontro será no dia 25 de setembro e, havendo necessidade do segundo, 24 de novembro.

No Rio, respectivamente 29 e 25, dos mesmos meses.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

