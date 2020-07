Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 16 de julho de 2020

Cléber Machado. (Foto: Divulgação)

A Globo já anuncia o clássico Corinthians e Palmeiras, na volta do seu futebol, quarta-feira que vem, às 21h45.

As transmissões no meio da semana, ao contrário do que vinha acontecendo no início da temporada e mesmo em se tratando de campeonatos estaduais, serão novamente normais.

Não bastassem outras razões para isso, entra por aí a parte comercial e a obrigação de entregar um “x” número de jogos combinados para os seus anunciantes.

E um trabalho que também irá obedecer a uma série de protocolos de segurança. Ninguém com mais de 60 anos será convocado. Narradores e comentaristas estarão sempre no estúdio e apenas um repórter no campo de jogo.

Cléber Machado, Casagrande e Caio Ribeiro já estão escalados.

Consultoria

O SBT, para o jogo de ontem, Flamengo e Fluminense, teve o cuidado de contratar a WSC Consultoria Jornalística e de Informática, especializada em dados estatísticos e históricos.

Empresa que há 25 anos presta serviços para a TV Globo.

Mudança

A partir do dia 22, o programa comandado por Andresa Boni na TV Cultura, às quartas, 22h15, terá um novo cenário e passará a se chamar “Opinião”, e não mais “Opinião Nacional”. Na estreia, um balanço sobre a situação da Covid-19 no País.

Para falar sobre o assunto, Andresa receberá presencialmente a médica infectologista do Hospital Emílio Ribas Rosana Richtmann e, remotamente, a psicanalista Vera Iaconelli.

No ano que vem

A próxima edição do “Bake Off Celebridades” será gravada pelo SBT a partir de agosto.

Mas não se trata de um produto para exibição agora ou na grade de fim de ano.

A edição com famosos terá formato de temporada e só vai ao ar em 2021.

Batalha

Na espera da sua próxima novela, “Além da Ilusão”, na fila das 18h na Globo, Cláudia Raia trabalha em projetos próprios.

Neste momento, ela corre atrás de patrocínio para viabilizar o espetáculo “Teatro Drive-In”, que deverá percorrer oito capitais, começando por Rio e São Paulo.

Dois Césars

É muito bom assistir César Tralli, leve e solto, na apresentação do “SP 1”. Sempre muito seguro, sabe se colocar de acordo com o noticiário, descontraído às vezes, mas sem nunca perder a mão.

Só que no “GloboNews”, 6h da tarde, parece que existe outro César Tralli. Sério e duro o tempo todo. Duas pessoas.

Estreia da “Fazenda”

A Record já tem decidido que a estreia da “Fazenda” será em setembro, primeira quinzena, numa terça-feira.

Já está tudo sendo pensado e organizado em relação a isso.

Outro detalhe

Ainda sobre essa próxima edição da “Fazenda”, a mecânica do programa será diferente da que existiu até agora.

“Roça” na terça-feira; “Fazendeiro” na quarta e eliminação na quinta.

Ficção

Autor de “Deus Salve o Rei”, Daniel Adjafre prepara o lançamento de um livro, romance de ficção, que também deve virar série de TV.

Tudo num futuro próximo, em que as pessoas convivem normalmente com figuras sintéticas. O protagonista, após ficar abalado com a destruição da sua “boneca”, terá que reaprender a dividir espaço com alguém de verdade.

Pilotando

Joel Datena, além da rotina diária, está gravando pilotos do “Bora São Paulo” e “Bora Brasil” com suas novas companheiras de trabalho, Maiara Bastianello e Thaís Dias, que estreiam na segunda.

Dia também da despedida de Laura Ferreira, que vai morar em Portugal.

C´est fini

A Globo solicitou o registro da marca “Antes Que o Amor Acabe”, mas não será para a próxima novela das sete, de Mauro Wilson, até aqui chamada de “A Morte Pode Esperar”. Esta ainda continua sem título.

“Antes Que o Amor Acabe” também é uma música do Ritchie.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

