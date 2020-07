Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 23 de julho de 2020

A Band ainda não tem data para o lançamento de um novo programa, formatado por Zeca Camargo e que terá a apresentação de Mariana Godoy. Primeira quinzena de agosto é agora o mais falado.

Mas nem título ainda existe. “Aqui na Band”, com certeza e “porque não traz boas lembranças”, não será mais usado.

E uma estreia que poderá ser acompanhada de outros movimentos na grade de programação das manhãs.

Sem dúvida, uma incumbência das mais complicadas. Por melhores que sejam as intenções ou mesmo as ideias, a faixa das manhãs já tem estabelecido um número “x” de aparelhos ligados.

De segunda a sexta, 26 em média, distribuídos entre Globo, Record e SBT, principalmente, e com públicos já conquistados.

Isso de muito tempo e oscilações que são insignificantes. Ao novo programa da Band, caberá a missão de tirar pontos do “Hoje em Dia”, “Encontro” e desenhos infantis. Complicado.

TV Tudo

Pista

A Band está convidando algumas personalidades para gravar mensagens, parabenizando a estreia de Mariana Godoy no novo programa das manhãs e desejando um Feliz Dia dos Pais. Uma coisa bem espontânea.

Mas que pode indicar essa estreia para o dia 3 de agosto.

Sacode

A transmissão do Fla-Flu pelo SBT, por tabela, deu um embalo no reality show “Uma Vida, Um Sonho”. A sua realização foi acelerada e já se fala em estreia para outubro.

Sobre apresentação, Aline Riscado e outros sondados aguardam resposta da LCA.

Próximo passo

Se realmente sair a edição masculina do “Uma Vida, Um Sonho”, quase que paralelamente, serão iniciados os trabalhos com uma versão feminina.

A ideia é essa.

Curiosidade

Alessandro Marson, autor de “Novo Mundo” e “Nos Tempos do Imperador”, que estreia em 2021, foi um dos colaboradores de Walther Negrão em “Flor do Caribe”.

Um trabalho “bem prazeroso”, revela ele, no momento em que está praticamente sacramentada a escolha de “Caribe” como próxima reprise das 18h.

Enquanto isso

Segue o mistério na Globo em relação à novela que substituirá “Totalmente Demais”.

E existe até uma certa “pressão” nessa escolha, porque a atual reprise apresenta bons índices de audiência desde a estreia e “bomba” nas mídias sociais.

Está difícil

As seguidas mudanças em produtos como “Alarma TV” ou “Triturando”, que já foi “Fofocalizando” e agora é “Notícias Impressionantes”, e que nada significam na ordem das coisas, têm comprometido demais os resultados do SBT.

Pior é que, mesmo com a casa caindo, ninguém da direção pode fazer nada. O dono é quem manda.

Data da “Fazenda”

A estreia da “Fazenda”, edição de número 12, já está definida para o dia 8 de setembro.

O tempo de isolamento no hotel, dos 20 escolhidos mais 4 reservas, foi ampliado para 14 dias. Check-in, portanto, em 25 de agosto.

Cuidados

Vale acrescentar que antes e durante este confinamento no hotel, os participantes da nova “Fazenda” serão permanentemente acompanhados e submetidos a vários exames.

E esses testes irão prosseguir durante toda a realização do programa.

Tem data

A Band programou para o próximo dia 31, o lançamento da Play FM, na frequência 92.1, em São Paulo. Que vai tomar o lugar da rádio Trânsito, que chega ao fim após 13 anos. Os locutores Gislaine Martins e Ricardo Sam estão no projeto.

C´est fini

Acontece neste domingo a estreia da nova temporada do quadro “Minha Mulher que Manda” no programa “Eliana”, no SBT.

Uma competição entre casais, terá dez episódios.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

