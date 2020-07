Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 24 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Fernanda Torres e Andrea Beltrão. (Foto: Estevam Avellar)

Os mesmos procedimentos e cuidados da Record, em relação a “Fazenda”, que vai estrear no dia 8 de setembro, serão repetidos pela Globo para o próximo “Big Brother”.

Não há a perspectiva de nada se modificar tão rapidamente. O cenário de agora não deverá se modificar no decorrer dos próximos meses.

Considerado conteúdo essencial para o começo de temporada, muito por causa dos vantajosos resultados comerciais e de audiência, todas as providências estão sendo tomadas para a realização do “BBB 21”.

Até aqui nada foi cogitado sobre qualquer alteração, inclusive com estreia já confirmada para a segunda quinzena de janeiro.

E com inscrições já encerradas em todas as regiões do País.

A definição dos participantes deve seguir critérios bem semelhantes aos da edição anterior, com metade deles selecionada e os demais escolhidos pela produção.

Todas as entrevistas serão realizadas virtualmente, com a previsão de se antecipar o período de confinamento, por questões de segurança, para o comecinho de 2021.

TV Tudo

Leitura

Boninho, em declaração recente, disse que o “BBB21” será “o maior que você já se viu”.

Algo que poderá envolver número de participantes e a própria duração do programa.

Sobre a “Fazenda”

A Record, como sempre, vai segurar a relação dos participantes de “A Fazenda” até os 45 do segundo tempo. Poucas pessoas, mas muito poucas mesmo, têm conhecimento desses nomes. Todos já foram escolhidos.

Integração

Cátia Fonseca, além da TV, vai estrear um programa na rádio Bandeirantes. Falta definir a data. Mas será em breve.

Semanal, irá ao ar aos sábados, das 10h às 12h, com convidados, receitas e curiosidades.

Constrangedor

O “Superpop”, de tantas e boas, na quarta-feira, se superou. O assunto sexo foi colocado mais uma vez, contando com “especialistas” na altura de Geise Arruda, Gabriele Levinnt e Thaíz Schmitt. Um show de horrores.

Complicado até repetir o que foi dito na presença da dra. Flavia Fairbanks e da própria Luciana Gimenez. Aliás, nenhuma das duas conseguiu esconder o constrangimento.

Na fila

O Viva já está confirmando para dezembro nova reprise de “A Viagem”, um dos maiores sucessos de Ivani Ribeiro.

Trata-se, claro, da versão produzida pela Globo em 1994. Antes teve a da Tupi, em 1975.

Quase um ano

Já de muitos meses, o “Programa Silvio Santos” vem exibindo reprises, com um “melhores momentos” dos seus principais quadros. Nesta altura não tem mesmo como ser diferente.

Vale lembrar, no entanto, que antes das férias, no final do ano passado, as gravações já não vinham acontecendo de maneira regular.

Ainda as reprises

Descartada a volta de Carlos Alberto de Nóbrega aos estúdios, por fazer parte do grupo de risco, o SBT já trabalha na escolha das reprises de agosto de “A Praça é Nossa”. A ideia é que continue gravando “cabeças”, em casa, para esses programas.

Hoje, Carlos Alberto será entrevistado por Bial no “Conversa”.

Família

“Depois de tanto tempo juntos viramos parentes e nos sentimos assim até hoje”, conta Fernanda Torres sobre os companheiros de ‘Tapas & Beijos’. “Nos tornamos parceiras de um jeito muito profundo”, declara ainda, a respeito de Andrea Beltrão.

A série volta ao ar dia 4 de agosto, e a Globo promete reprisar todas as cinco temporadas. Dois episódios, toda terça.

Concorrência interna

A Globo está colocando, aos poucos, todas as suas novelas no Globoplay.

Não tão já, mas chegará um momento em que o canal Viva, que tem nas reprises o seu grande negócio, perderá a sua razão de existir.

C´est fini

Deu um curto-circuito na operação da Globo, quarta-feira, na região de Campinas-SP, após a exibição do “EPTV”, segunda edição.

Em vez de começar “Totalmente Demais”, entrou um “voltamos a apresentar” de “Novo Mundo”, que já tinha ido ao ar. Pior é que demoraram um tempinho pra se tocar.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Flávio Ricco