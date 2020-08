Notícias da TV

No SBT, ainda que de forma bem tímida, foram feitas algumas tentativas para reverter o caso “Chaves”. (Foto: Divulgação)

E a informação é que a sua direção não jogou totalmente a toalha. Há o desejo de continuar insistindo, embora se saiba que são remotas as chances de se chegar a um entendimento e restabelecer os seus direitos de exibição. Quase zero.

Admite-se, inclusive, que esse esforço nunca faltou, até bem antes da sua saída, em 1º de agosto, mas alguns incidentes no meio do caminho foram fundamentais. E bem comprometedores.

Entre eles, um certo descuido da Televisa em não dispensar ao assunto merecida atenção. Daí tudo se complicou.

Todas as tratativas realizadas sempre esbarram na resistência de Roberto Gómez Fernandez, filho do protagonista do seriado, Roberto Bolaños (1929-2014), e responsável pela empresa “Chesperito”, detentora dos direitos intelectuais.

O que se informa é que não há da parte dele qualquer disposição em ao menos conversar, dando até entender que os seus interesses são mesmo outros e passam bem longe de um acerto com qualquer televisão.

TV Tudo

Pênalti

São fortes os rumores de que a CNN Brasil, depois de Reinaldo Gottino, que voltou para a Record, poderá perder mais um de seus principais contratados. Nome de ponta.

Há uma insatisfação quanto à organização e rumo do canal de notícias.

Sobreaviso

O elenco da série “Mal Secreto”, uma produção da O2 Filmes para a Globoplay, e por aí se entenda Sérgio Guizé, Viviane Araújo e Maeve Jinkings, entre outros, já está em processo de reaquecimento.

São grandes as possibilidades de os trabalhos serem retomados ainda este ano, em São Paulo, adotando protocolos de saúde.

Embaraço

Os filmes brasileiros, que tradicionalmente já encontram muitos problemas para ocupar salas de cinema no País, terão outra pedreira pela frente, quando as coisas começarem a voltar ao normal.

Tudo porque há uma fila enorme de “filmes represados” por todas as distribuidoras esperando lançamento. A maioria, americanos.

Outro detalhe

Ainda sobre essa questão dos cinemas, os exibidores, que estão em momento difícil por causa da paralisação, precisam ativar receita com rendas em blockbuster americanos, ou arrasa-quarteirão, para cobrir buracos financeiros.

Esse domínio pode durar até um ano.

Italiano na Band

Ninguém fala nada ainda, mas a Band já tem praticamente fechada a transmissão do campeonato italiano.

Os entendimentos com a IMG, empresa que detém os direitos, já estão na fase conclusiva. Um pacote de jogos envolve as TVs aberta e fechada, Band e BandSports.

Tas com Porchat

Fábio Porchat será o convidado do Marcelo Tas, no “#Procova”, terça-feira, na Cultura.

Entre outros assuntos, “Porta dos Fundos” e os limites do humor, a “lacração” da internet e a existência ou não de humoristas em países autoritários. Gravado.

Pontuando

O “Jornal da Record News”, no ar entre 21h e 22h, continua com registros diários dos mais interessantes.

No PNT está consolidando a sua posição, atrás de Globo, Record e SBT, mas sempre à frente de Band, Rede TV!, Gazeta e dos outros três canais de notícias.

Último capítulo

A reprise de “Novo Mundo”, novela das 18h na Globo, chega ao fim nesta sexta-feira.

Isabella Dragão, intérprete de Cecília na trama, paralelamente aos trabalhos de seu canal no YouTube, Sua Arte em Presença, ainda prepara um livro, “Rumo ao Sim”, que também vai virar um projeto musical com as poesias da obra.

Ainda nada

Por enquanto, foi só a assinatura de contrato. Evidente que Luís Ernesto Lacombe e a Rede TV! já têm muita coisa combinada, mas só a partir do dia 1º serão desenhados projetos e datas.

A ideia é um programa diário, pela manhã, e outro, semanal, nas noites de sexta.

C´est fini

A Globo marcou para o fim de outubro, o início dos trabalhos de preparação de “Quanto Mais Vida, Melhor”, novo título provisório da novela que substituirá “Salve-se Quem Puder” na faixa das 19h.

Detalhe: será uma atividade presencial, nos próprios Estúdios Globo, claro, com todos os protocolos já intensamente divulgados. No elenco, Giovanna Antonelli, Elizabeth Savala, Mateus Solano, entre outros. História de Mauro Wilson.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!