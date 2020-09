Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 4 de setembro de 2020

Gabriella Di Grecco lança nesta sexta-feira, a segunda temporada do seu programa, “Tamo Junto”, no Youtube. (Foto: Aloysio Araripe)

A transferência dos canais BandSports, Arte 1, Terra Viva, Smithsonian e Sexy Privé, da sede principal da Band, para dois andares de um prédio na rua Tabapuã, em São Paulo, até ordem em contrário, deverá acontecer em dezembro.

Por “ordem em contrário”, entenda-se, as muitas providências, entre arquitetura e técnica, que ainda serão necessárias. Um trabalho cercado de exigências e custos de toda ordem.

A mudança de endereço dessas TVs ou essa saída das empresas da Newco, como informação oficial, se deve a um acordo familiar e também porque são muitos os CNPJs que atualmente operam do mesmo prédio do Grupo Bandeirantes.

Mesmo com o pagamento de um aluguel mensal por essa ocupação, decidiu-se que no Morumbi, assim que as obras na Tabapuã permitirem, só ficarão as empresas que têm os cinco irmãos Saad como sócios.

No caso, rádio Bandeirantes, BandNews TV e BandNews FM, entre as principais.

TV Tudo

Outro lado

Em se tratando de Band, a emissora nega qualquer alteração no programa “Jogo Aberto”, da Renata Fan.

Assegura que não há nenhuma pretensão de mexer na sua atual duração, mas admite que “serão necessários alguns ajustes para acomodar os novos produtos”.

E atenção

Existe a chance do “SBT News”, novo serviço do jornalismo do SBT, iniciar as suas atividades ainda nesta sexta-feira.

Um piloto, com os trabalhos que serão apresentados, já circulou ontem em âmbito interno.

“Fazenda” fechada

As portas da “Fazenda”, da Record, foram fechadas na quarta-feira.

Por orientação da equipe médica, especialmente contratada, desde aquele dia, as suas dependências passam por um completo processo de higienização, serviço considerado essencial antes de receber os 20 participantes.

História bonita

O Tom Brasil, uma das casas de espetáculo mais importantes de São Paulo, está comemorando 25 anos de atividades.

Durante esse tempo, foram mais de oito mil espetáculos e eventos corporativos, que reuniram cerca de 16 milhões de pessoas. Uma história que começou em 1995, com João Gilberto.

Na agulha

Ontem, quinta, com um documentário sobre a violência doméstica, foi exibido o último episódio da temporada do “Repórter Record Investigação”.

A próxima, com Adriana Araújo na sua apresentação, irá ao ar no primeiro trimestre de 2021.

Futebol

É aquilo mesmo: a Band fechou a transmissão do campeonato italiano.

Jogos na aberta e BandSports, em todos os finais de semana, do dia 20 agora até 31 de janeiro de 2021.

Próximo passo

E a informação, oficialmente não confirmada pela Band, é que também existem negociações com o campeonato alemão.

A conversa está bem animada. A Bundesliga será disputada a partir do dia 19 e irá até maio de 2021.

E assim vai

O Comitê da Globo, criado para tratar dos protocolos da Covid-19, resolveu manter afastados do trabalho presencial os funcionários com mais de 60 anos.

Sem prazo para volta.

Noves fora

A decisão acima, em comunicado distribuído na Globo, incluiu também os integrantes do departamento de esportes.

O que também significa que, nomes como os de Galvão Bueno, Milton Leite, J. Junior e Paulo César Vasconcellos continuarão afastados das escalas dos jogos. Mais pra frente, de acordo com os números da pandemia, a situação voltará a ser avaliada.

Nova temporada

Gabriella Di Grecco, coprotagonista da série “Bia”, sucesso do Disney Channel, lança nesta sexta-feira, a segunda temporada do seu programa, “Tamo Junto”, no Youtube.

A cada edição, muita música, conversa e um convidado diferente.

C´est fini

A Netflix anunciou ontem a produção do primeiro drama ficcional sobre Ayrton Senna (1960-1994), em parceria com a produtora Gullane.

A minissérie, gravada em inglês e português, terá oito episódios e lançamento em 2022.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

