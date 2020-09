Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 3 de setembro de 2020

Cassia Kis, como a bruxa Haia. (Foto: Estevam Avellar)

Rompendo uma tradição de quase 60 anos, a TV Cultura tem surpreendido com a substituição do verde em sua marca principal.

A explicação de Henrique Bacana, diretor de arte, é que isso se identifica com a proposta da “Cultura em Movimento. As cores se alternam desde então, seguindo as mudanças das estações. A que está no ar já não é mais rosa. Está amarela”.

E, em breve, “por causa da primavera, uma nova e terceira combinação chegará. Nossa inquietação termina no fim do ano e estabiliza”.

É uma proposta nova, que como se vê tem toda uma razão de ser, mas que também acaba provocando reações controversas.

Existe uma história por trás do verde que acompanha a Cultura de muito tempo e que se estende até mesmo ao seu preservado jardim, plantado só com árvores frutíferas. Um quarteirão inteiro de carambola, coquinho, manga, pitanga, limão siciliano, romã, entre outras.

O que desde o começo até aqui prevaleceu foi sempre essa sugestão ou proposta ecológica.

TV Tudo

A propósito

A Fundação Padre Anchieta prestou ontem uma homenagem a Del Rangel, que foi seu diretor artístico e veio a falecer em julho passado.

A partir desta quarta-feira, data em que completaria 65 anos, o Estúdio D da TV Cultura passou a receber o nome do Del. Merecido.

Último

Neste domingo a Globo exibe o último episódio da temporada do “Tamanho Família”, programa do Marcio Garcia.

A partir do dia 13, na mesma faixa horária, acontece o retorno do “The Voice Kids”.

Importante

A Globo está muita atenta aos casos de coronavírus e isso inclui os envolvidos das duas versões do “The Voice”.

Todos serão submetidos a testes da doença regularmente. A ordem é agir com toda segurança.

Caso Simaria – Parte 1

A cantora sertaneja Simaria Mendes, da dupla com a Simone, testou positivo para a Covid-19, em 21 de agosto.

Ela está assintomática.

Caso Simaria – Parte 2

Em contato com a coluna, a Globo informou que a participação da Simaria no “The Voice Kids”, que prevê gravações nos estúdios somente no fim de setembro, ainda será definida.

“Até lá, estamos acompanhando com as nossas equipes de saúde e desejando uma pronta recuperação a Simaria”, declarou a assessoria.

É hoje

Nesta quinta, 15h, a Record realiza a coletiva on-line de “A Fazenda”.

Marcos Mion e os diretores do programa estarão à disposição dos jornalistas, adiantando novidades sobre esta próxima edição.

Estado de atenção

A forma como a Disney vem conduzindo o processo de unificação da ESPN e Fox Sports está deixando os seus principais comentaristas e narradores bem preocupados.

Ninguém é chamado para conversar, criando em todos uma enorme insegurança. Pouco caso.

Nada ainda

O “SBT News”, novo produto do jornalismo do SBT, já tem equipe montada, mas início de atividades ainda indefinido.

O seu estúdio principal, em Brasília, está em vias de ser entregue. Entre o pessoal acertado, nomes como os de Débora Bergamasco, Gabriela Vinhal, Karla Lucena, Leonardo Cavalcanti, Marcia Lorenzatto, Nathália Fruet e Soane Guerreiro.

Streaming

Alexandre Lino, o Xavier da novela “Amor sem Igual”, fiel escudeiro do empresário e vilão Ramiro (Juan Alba), estará a partir de sexta-feira no longa “Os Espetaculares”, vivendo o advogado Pacheco.

A comédia fala sobre um grupo de comediantes que participam de um concurso de talentos. Disponível nas plataformas de streaming do Now, Claro Video e Apple TV.

C´est fini

A Globoplay estreia em 22 de outubro a sua principal investida para esta temporada. Trata-se da série “Desalma”, escrita por Ana Paula Maia e com direção de Carlos Manga Jr. “Um drama sobrenatural repleto de mistérios e acontecimentos inexplicáveis”, de acordo com a sinopse.

No elenco, Cassia Kis, como a bruxa Haia, Cláudia Abreu, Maria Ribeiro, Bruce Gomlevsky, Alexandra Richter, Isabel Teixeira, Gabriel Muglia, entre outros.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

