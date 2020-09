Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 7 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ary Fontoura protagonizou "Amor Com Amor se Paga". (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Remake de “Amor Com Amor Se Paga” estreia em 2023

A Teledramaturgia da Globo programou para 2023, na faixa das 18h, a exibição do remake de “Amor Com Amor Se Paga”, novela escrita por Ivani Ribeiro e exibida em 1984. A missão de revisitar esse sucesso foi destinada a Alcides Nogueira, que teve a sinopse aprovada e já escreve os primeiros capítulos.

Aliás, um quiz: sabe de quem foi a última novela estrelada por Ana Paula Arósio, que voltou à mídia, depois de dez anos, em comercial de um banco? Pois é, do Alcides! “Ciranda de Pedra”, em 2008.

No original de “Amor Com Amor Se Paga”, a história era ambientada em Monte Santo, uma fictícia cidade do interior em desenvolvimento. Como protagonista, Nonô Corrêa (Ary Fontoura), personagem inspirado em “O Avarento”, de Molière.

Pão duro ao extremo, ele colocava cadeados na geladeira e nos armários da despensa para evitar que os filhos, Elisa (Bia Nunes) e Tomaz (Edson Celulari), comessem mais do que ele considerava necessário. Proibia ainda os jovens de repetirem as refeições, desligava a luz da casa a partir de determinada hora da noite e andava com roupas velhas. Sua maior preocupação na vida era fazer economia. Nonô era muito rico e escondia de todos a sua fortuna.

TV Tudo

Por aqui

O original de “Amor Com Amor Se Paga” reuniu na sua equipe de direção, Atílio Riccó, que por mais de uma década trabalhou na televisão de Portugal.

Atílio voltou ao Brasil no final do ano passado.

Gravações

As gravações do “Canta Comigo Teen”, quadro do programa “Hora do Faro”, estão previstas para começar quarta-feira e vão se estender até o dia 30.

Estreia programada para 4 de outubro, em 12 episódios. O prêmio será de R$ 200 mil.

Anote

Valentina Herszage, Hebe Camargo na fase jovem da série, chamou atenção da Globo.

Já terá uma personagem de destaque em “Quanto Mais Vida, Melhor”, novela na fila das sete, e não vai parar por aí.

Mecânica

O “Game of Clones”, novo programa da Sabrina na Record, formato de namoro, terá sete – e não oito – “clones” na disputa de um solteiro ou solteira. E cada um deles terá três minutos para impressionar a pessoa desejada. No encerramento, os três finalistas vão aguardar em um ponto diferente da cidade para saber quem foi o escolhido.

E a expectativa fica em torno de onde o solteiro(a) irá aparecer.

Constatação

Nivea Maria (73) prevê dificuldades para atores pertencentes ao grupo de risco da Covid-19 em futuras escalações de novelas e séries. Na verdade, mais dificuldades.

A atriz que tem apostado muito em projetos independentes para o cinema.

Registros

Oficialmente, a Band registrou “Nossa Manhã”, “Bom te ver” e “Vem com a gente” para o futuro programa de Mariana Godoy nas suas manhãs. Mas e o “Melhor Agora”? Não está valendo mais?

Preocupação

Como houve casos de Covid-19 na redação, a BandNews, em São Paulo, passa a ter nesta semana uma escala diferente visando menos contato entre os profissionais.

O switcher, no qual todos trabalham muitos próximos, é outra preocupação.

Volta pra casa

“Mesmo sem a transmissão das corridas [de Fórmula 1, a partir de 2021]”, a Globo prometeu fazer a cobertura da categoria em suas diversas plataformas. Cobertura jornalística, claro.

Manter uma equipe acompanhando o “circo” sempre custou caro para a emissora. Dinheiro que agora será economizado.

Diferente

As estrelas da Globo estão cada vez mais ampliando o período de férias, diferentemente dos demais trabalhadores.

Descanso de um ano ou até mais. Reynaldo Gianecchini, Paolla, Grazi, Juliana Paes, entre muitos outros nomes.

Aniversário

Neste mês, a TV Aparecida completa 15 anos no ar. Ela já está entre as 14 maiores redes de televisão do Brasil em abrangência e é a 7ª colocada no ranking de audiência das tevês abertas na praça paulista. Alcança 25 estados, mais o Distrito Federal, 26 capitais e 612 municípios. Para comemorar, a Aparecida terá sete estreias na programação, entre elas, o “De Papo com Amanda Françozo”.

C’est fini

O que era uma suspeita, já pode ser dado como certeza. Vai mesmo haver mudanças no time de participantes do reality “Shark Tank Brasil – Negociando com Tubarões”. Sony e produtora Floresta ainda buscam essas novidades no mercado.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas