Por Flávio Ricco | 28 de Maio de 2020

O canal Mais Globosat marcou para 1° de junho, às 21h30, a estreia da segunda temporada de “Sonho e Destino”, que tem a proposta ajudar casais em suas futuras viagens. (Foto: Divulgação)

Na dramaturgia da Globo já está estabelecido que no dia 13 de julho começam as pré-produções, ainda nos escritórios, para começar a elaborar todo o projeto de volta das novelas.

No dia 3 de Agosto recomeçam as gravações.

A primeira a ser retomada vai ser “Amor de Mãe” e, possivelmente, na semana seguinte “Salve-se Quem Puder”.

Todas as gravações irão obedecer a rígidos protocolos de segurança para técnicos e atores.

Aliás, técnicos com máscaras, roupas especiais etc.

Os estúdios serão desinfetados antes e depois de cada gravação.

Todos serão testados por febre antes de entrarem nas dependências da Globo e no estúdio propriamente dito.

Com relação à proximidade dos atores ainda não existe um procedimento definido.

Nada ainda

Com relação ao entretenimento, a volta de programas como “Domingão do Faustão” e “Caldeirão do Huck”, entre outros, se tudo correr como se espera, isso poderá acontecer ainda em julho.

Mas também com relação a eles serão observados todos os cuidados.

Pela ordem

“Domingão” e “Caldeirão”, em seus retornos, ainda serão apresentados sem plateia.

Num primeiro momento, gravados, e só depois, ao vivo.

Ambientação

Rafael Colombo que, após 20 anos de casa trocou a Band pela CNN Brasil, inicia na próxima segunda-feira uma etapa de ambientação no canal de notícias para estrear na semana seguinte.

Vai trabalhar na faixa da tarde da CNN.

Em estudos

Vai mudar totalmente o projeto da rádio Trânsito, emissora do Grupo Bandeirantes. Ela já está sendo inteiramente discutida.

Hoje, com os aplicativos à disposição, esse tipo de prestação de serviços deixou de ter sentido. O prefixo 92,1, em São Paulo, é um dos mais valorizados.

Calmaria

Na Band nada deve se alterar nesses dois próximos meses, a não ser em algum caso excepcional.

Porém, sobre a sua produção e programação, há o desejo de mexer em muita coisa entre o final de julho, começo de agosto.

A dois

Conduzido por Gisella Depiné Poffo e Fernando De Borthole, serão 13 episódios e exibição às segundas-feiras. No roteiro, República Tcheca, Portugal e Marrocos.

Música

O canal Arte 1, que já apresentou a Simone, neste próximo domingo terá Zélia Duncan, live com uma hora de duração, às seis da tarde.

E depois dela, nas semanas seguintes, Tom Zé, Alceu Valença e Chico César.

Ibope

Além do fiasco de audiência do “Triturando”, escolhido para substituir o “SBT Brasil”, com 2,4, e “WWE”, 2,9, outros programas do SBT tiveram desempenhos muito ruins no último sábado.

“Maisa”, “Raul Gil”, “WWE”, “Topa ou Não Topa” e “Esquadrão da Moda”, todos ficaram atrás da Record, em terceiro lugar.

Mercado

Na terça-feira, a Globo anunciou o lançamento de um aplicativo, que possibilitará às agências e aos seus anunciantes acompanharem o desempenho das campanhas publicitárias em tempo real.

E em todos os seus veículos.

Emoção

Rodrigo Lombardi fez uma longa “live” com Juliana Paes terça-feira.

Conversaram sobre moda, parceria em novelas, métodos de trabalho de diferentes diretores, perrengues…

Mas…

Ainda em se tratando desta live, o Lombardi guardou o melhor para o final. Falou sobre a simplicidade de Juliana nos bastidores, do respeito que ela tem com todos, desde a mulher do cafezinho a um grande executivo, de como joga junto.

A atriz ficou emocionada com as palavras e foi às lágrimas.

C’est fini

Domingo é um dos dias mais importantes para a televisão e sempre atraiu não só a grande atenção do público como das agências de publicidade.

A Record tem sofrido para acertar o seu, mas considera que é só uma questão de tempo para ajustá-lo e afastar o SBT de vez. “Logo, logo vem novidades”, afirma sua direção.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

