Espere cruzar com mais anúncios na plataforma em breve, se não for um usuário Premium. (Foto: Reprodução)

Tanto o YouTube quanto os criadores de conteúdo da plataforma conseguem suas receitas principalmente através dos anúncios, e por isso a plataforma nunca irá se afastar deles, e pelo contrário, na medida do possível sempre buscará ser uma relação mais próxima.

Assim sendo, se hoje os usuários já são impactados por publicidade antes dos conteúdos e em alguns casos até mesmo durante eles, em breve isso poderá ser notado com maior frequência devido à nova política do serviço

A partir do final de julho vídeos com 8 ou mais minutos de duração poderão usufruir do formato de publicidade que corta os vídeos ao longo da sua reprodução. Sabe aqueles anúncios que simplesmente interrompem um vídeo na plataforma? Esses mesmos.

Até então apenas vídeos com 10 minutos ou mais de duração estavam aptos a usarem o formato. A nova publicidade será ativada de forma automática em todos os vídeos com 8 minutos ou mais de duração que antes não podiam usar o formato, nos canais aptos a gerarem monetização.

Assim, mesmo criadores de conteúdo que possuem vídeos nessa faixa de tamanho receberão de forma automática publicidade nos mesmos. Então espere cruzar com mais anúncios na plataforma em breve, se não for um usuário Premium.

Os donos de canais que não desejarem a ativação retroativa de publicidade nos seus conteúdos qualificados poderão manifestar esse desejo através do painel de gerenciamento da plataforma, até o dia 27 de julho.

Se publicidade te incomoda, o YouTube Premium já é uma realidade no Brasil para quem deseja mais conforto na experiência do serviço. Ele permite ainda o uso do YouTube Music, PiP no streaming de vídeo, e reprodução em segundo plano.