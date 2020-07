Celular da Apple apresenta design do iPhone 8 e processador do iPhone 11. (Foto: Divulgação/Apple)

O iPhone SE 2 assumiu o posto de celular mais barato do catálogo da Apple. Anunciado no Brasil pelo preço sugerido de R$ 3.699, atualmente ele já passa por uma expressiva redução de preço: o telefone pode ser encontrado por R$ 3.040 em lojas on-line, uma diferença de quase R$ 660. O segredo é o reaproveitamento do design do iPhone 8, lançamento de 2017 que foi abandonado pela companhia.

No entanto, os componentes internos trazem melhorias e guardam mais semelhanças com o iPhone 11. A proposta é a mesma do primeiro iPhone SE lançado em 2016, que trazia visual de iPhone 5S e componentes do iPhone 6S. Confira a seguir detalhes do aparelho.

Tela e design

O iPhone SE 2 repete quase 100% do design do iPhone 8. A tela LCD de 4,7 polegadas conta com resolução Retina, com menos pixels que a qualidade Full HD. Ela também traz tecnologia True Tone, que ajusta as cores de acordo com o ambiente. Assim como modelos antigos do iPhone, o display ocupa uma porção restrita da parte frontal, fugindo da tendência de bordas reduzidas presentes até mesmo em celulares vendidos por menos de R$ 1 mil, como os da linha Galaxy A da rival Samsung.

No espaço extra no rodapé, o smartphone traz de volta o botão Home com Touch ID, que permite o desbloqueio pela impressão digital. O iPhone SE 2 não tem o reconhecimento facial por meio do Face ID como os modelos mais atuais.

Marca presença também a proteção contra água e poeira com certificação IP67, inferior à IP68 do iPhone 11. Na prática, significa que o iPhone SE 2 passou por testes de até 30 minutos em um metro de coluna d’água, a metade da profundidade suportada pelos iPhones mais novos. Ao lado das dimensões e do peso, é uma característica também herdada do iPhone 8.

O lançamento está disponível nas cores preto, branco e vermelho.

Câmera

O iPhone SE 2 tem apenas uma câmera na parte traseira. Trata-se também do mesmo sensor do iPhone 8: 12 MP, abertura de lente f/1,8 e estabilização óptica de imagem. A câmera também pode usar Smart HDR para melhorar o contraste e é capaz de gravar vídeos com qualidade até 4K a 60 quadros por segundo. A câmera frontal tem 7 MP.

O conjunto fotográfico tende a oferecer bom rendimento no dia-a-dia, até mesmo em ambientes sem tanta iluminação. No entanto, a falta de múltiplas câmeras pode ser um de seus pontos fracos, já que será possível fotografar com ângulo mais aberto ou aplicar zoom óptico, por exemplo.

Especificações

O iPhone SE se parece mais com um modelo antigo no design, mas as especificações dos componentes internos são dignas de celulares mais avançados. A principal delas é o processador A13 Bionic, o mesmo do iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. O chip é considerado um dos mais poderosos do mundo dos celulares atualmente, o que deve ser suficiente para rodar qualquer aplicativo ou jogo sem qualquer engasgo.

Por outro lado, ficam faltando alguns componentes vistos em modelos mais recentes, como o chip de localização U1. A peça promete ser fundamental para encontrar o aparelho em caso de perda ou roubo sem depender de conexão à internet. A função ainda não foi anunciada pela Apple, mas é aguardada para o futuro.

O iPhone SE traz memória RAM de 3 GB, enquanto os demais modelos mais novos trazem 4 GB. No entanto, é pouco provável que essa diferença se traduza em redução de desempenho muito perceptível no cotidiano. A tendência é que essa disparidade seja notada apenas em aplicações mais exigentes, como as que usam realidade aumentada. O mesmo vale para jogos muito pesados.

O iPhone SE tem três opções de armazenamento: 64 GB, 128 GB ou 256 GB.

Bateria

O iPhone SE 2 traz bateria de 1.821 mAh, a mesma do iPhone 8. Também marca presença a compatibilidade com carregador sem fio no padrão Qi e recarga de 50% em até 30 minutos. Levando em conta apenas estas informações, tudo indica que o iPhone SE 2 possa render até um dia com uso moderado.

Segundo a Apple, as especificações de bateria do iPhone SE 2 podem ser traduzidas em até 13 horas de reprodução de vídeo. É o menor número entre os modelos comercializados na loja da empresa: o iPhone XR alcança 16 horas, o iPhone 11 promete 17 horas e o iPhone 11 Pro pode chegar a 20 horas no mesmo tipo de teste.

Sistema operacional

A Apple comercializa o iPhone SE 2 com o iOS 13 instalado de fábrica. Trata-se da versão mais recente do sistema, o mesmo disponibilizado no iPhone 11. O modelo também deverá receber o iOS 14, versão cujo anúncio ocorreu no mês passado. Como o primeiro iPhone SE ainda é compatível com o iOS 13.4, é possível que o modelo de 2020 também ofereça pelo menos quatro anos de atualizações garantidas.