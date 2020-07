Em geral, contas falsas são criadas rapidamente e em larga escala. Isso significa que a data de criação do perfil pode ser um fator determinante para confirmar a autenticidade da página. É possível checar essa informação a partir da função “Sobre esta conta”, que revela também dados como país de origem e nomes de usuário anteriores.

Outra marca dos perfis fake é a baixa quantidade de posts. Se você vir uma conta criada recentemente e com poucas publicações – ou mesmo com uma série de posts feitos em um curto intervalo de tempo –, desconfie. Isso porque, na maior parte dos casos, os perfis falsos existem para seguir pessoas que compraram seguidores, e não para postar conteúdo no Instagram.