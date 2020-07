Geral O Google vai restringir anúncios que podem monitorar menagens de usuários

11 de julho de 2020

A medida começa a valer a partir do dia 11 de agosto de 2020. (Foto: Reprodução)

A Google anunciou oficialmente uma atualização na política de permissão de anúncios nas plataformas da empresa. De acordo com o mais recente decreto, a plataforma Google Ads vai proibir a “divulgação de produtos ou serviços comercializados ou segmentados com o objetivo explícito de rastrear ou monitorar outra pessoa ou as atividades dela sem autorização”.

Isso significa que os chamados stalkerwares serão banidos em definitivo. A categoria engloba uma série de ameaças escondidas, como anúncios que coletam dados sobre a sua localização, que são capazes de identificar conteúdos digitados no aparelho e podem fazer gravações de áudio ou vídeo sem a permissão do usuário. As únicas restrições são serviços de controle parental ou de investigações particulares.

Em 2019, aplicativos de espionagem já foram removidos pela Google, mas esse setor de malwares está em constante crescimento e até fez algumas das maiores companhias do mercado de antivírus se unirem para um combate conjunto.

A medida começa a valer a partir do dia 11 de agosto de 2020, para que aqueles que se enquadram nas categorias agora proibidas tenham tempo de regularizar a situação. Além disso, a ação não envolverá o banimento direto: o responsável pelo anúncio recebe uma notificação prévia avisando sobre a suspensão da conta.

