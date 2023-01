Tecnologia Novas regras do YouTube prejudicam criadores gamers

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

Novas regras não só limitam o alcance de vídeos e tiram a monetização, mas também atuam de forma retroativa

O YouTube colocou em vigor uma série de novas regras contra violência e xingamentos nos vídeos exibidos na plataforma e as mudanças estão afetando diretamente os criadores de conteúdo de games, principalmente os que exibem jogos classificados para o público adulto.

Entre as queixas dos criadores de conteúdo de todo o mundo, as novas regras estabelecidas pelo Google para o YouTube não só limitam o alcance de vídeos e tiram a monetização, mas também atuam de forma retroativa, afetando vídeos publicados quando as normas eram diferentes e, portanto, eram considerados conteúdos seguros pela plataforma.

O YouTube anunciou a nova política em novembro de 2022, quando informou que trataria qualquer tipo de “profanidade” de forma semelhante. Pelas regras atuais, xingamentos não podem ser usados no título ou nos 7 primeiros segundos do conteúdo e, mesmo se essas regras forem respeitadas, um vídeo pode perder sua monetização caso profanidades sejam usadas de forma consistente no decorrer dele.

Impacto em vídeos de jogos violentos

As medidas do Google também resultaram em inúmeros vídeos com restrições de idade, além da perda de monetização, sem aviso prévio, segundo alguns criadores de conteúdo norte-americanos. Os prejuízos impactam também na relevância dos canais dentro da plataforma, impactando até mesmo na sua sobrevivência.

Daniel Condren, do canal RTGame, afirma que vários de seus vídeos ganharam restrições de idade e perderam a monetização sem nenhum aviso prévio. Ele afirma que a situação se intensificou quando ele tentou entrar em contato com um representante do YouTube após ter vários de seus apelos negados pela plataforma.

Diante da situação, Condren afirma que vai tirar um tempo da produção de conteúdo e reavaliar sua relação com o site administrado pelo Google — postura que está sendo adotada por outros grandes produtores de vídeos. No entanto, ele mesmo observa que adora o trabalho e a comunidade que criou, mas que as novas condições impostas pela empresa de forma unilateral estão sendo bastante prejudiciais para sua sobrevivência financeira.

Retroativa

A plataforma também determinou a não monetização de jogos com conteúdos considerados visualmente violentos. Isto também é uma mudança importante já que, anteriormente, essa regra só se aplicava quando a violência retratada estava ligada ao mundo real. O site norte-americano Kotaku apontou que isso afeta todos os canais de games da plataforma de forma retroativa, o que diminui a renda dos criadores de conteúdo que publicam vídeos há anos no YouTube.

