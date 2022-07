Mundo Nove dicas de uma comissária de bordo para sobreviver ao caos aéreo nos Estados Unidos e na Europa

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2022

Elimine o máximo possível de estresse, planejando-se com antecedência. (Foto: Reprodução)

Tradicionalmente, o verão é sempre um período complicado para a aviação, mas o deste ano está muito pior: há milhares de cancelamentos e atrasos por semana, e não parece haver perspectiva de melhora tão cedo. Tem-se visto um sem-fim de passageiros perdendo eventos importantes como casamentos, cruzeiros, conexões internacionais e até enterros. O choro é real por motivos mais que justos, e não há nada que uma comissária possa fazer para ajudar.

Viajar faz bem à alma; ajuda a revitalizar as energias e renovar o foco. Às vezes, você precisa sentir a areia sob os pés, sentir o aroma fresco das árvores ou mergulhar nos sons de uma cidade nova para voltar a se sentir vivo. Mas o segredo este ano é se antecipar. Elimine o máximo possível de estresse, planejando-se com antecedência e se preparando.

Aqui vão alguns conselhos, baseados em décadas de trabalho a mais de nove mil metros de altitude.

1. Chegue cedo – Se estiver indo para um cruzeiro, saia de casa um dia antes. Conte esse tempo extra como parte das férias. Hospede-se em um hotel em uma cidade nova e saia para explorá-la. Jante em um lugar bacana, saboreie um bom vinho e divirta-se. Acorde sem pressa, tome café, coma panquecas e siga para o navio com tranquilidade. O gasto extra vale a paz de espírito, vai por mim. Outro dia trabalhei em um voo que estava atrasado; uma família de oito pessoas perdeu a conexão para Roma, a única naquele dia, e acabou perdendo também o cruzeiro em que embarcaria lá.

2. Sempre opte pelo voo direto – Assim, se houver atrasos, você não precisa se preocupar em chegar a tempo de pegar o próximo voo. Se a conexão for inevitável, não opte pelo intervalo mais curto, porque certamente vai se estressar com a possibilidade de não chegar a tempo. A escala de uma hora hoje já não basta; meia hora, então, sem chance. Na maioria dos casos, três horas é um tempo seguro.

3. Voe sempre o mais cedo possível – Raramente, os primeiros voos do dia são cancelados. As tempestades vão se formando conforme o tempo vai esquentado, e as tripulações chegam ao prazo limite de trabalho mais à tarde, quando também aumenta o movimento nos aeroportos mais concorridos. Sim, isso pode significar botar o despertador para tocar às 3h, mas, se o voo matinal porventura foi cancelado, haverá mais opções de reembarque.

4. Baixe o aplicativo da companhia aérea com a qual você está voando – Ele contém informações valiosas e pode livrá-lo de aguardar em filas ridiculamente longas ou de tentar falar com alguém por telefone se algo der errado. Dá para rastrear a bagagem e a chegada do avião em que embarcará; dependendo do caso, você fica sabendo do cancelamento antes mesmo da tripulação. Além disso, ele pode ajudá-lo caso seja preciso remarcar o voo.

5. Pense duas vezes para comprar o bilhete mais barato – Os voos estão saindo lotados. Se você optar pela passagem mais barata, dificilmente poderá se sentar com a família; as companhias já avisam na hora da compra, aliás. E os comissários não estão ali para mudar o avião inteiro de lugar só para que fiquem juntos porque você tentou economizar em um site de vendas terceirizado. Outra coisa: se houver overbooking e ninguém se dispuser a ceder o lugar, os primeiros a ser barrados serão os membros da família que economizou uns trocos fazendo a compra em um site promocional.

6. Faça malas enxutas – Não seja “aquela criatura” que segura o embarque porque resolveu socar tudo em uma mala só até quase explodir e agora não sabe como fazê-la entrar no compartimento superior.

7. Leve agasalho – Vou contar aqui um segredo: às vezes, mantemos a temperatura da cabine mais baixa de propósito. Para quem fica mareado quando voa, o calor só piora a situação. Não queremos que ninguém tenha de usar aqueles saquinhos.

8. Não diga aos tripulantes que eles estão com aparência cansada – Estamos, sim, e sabemos disso. Você pode ser responsável por uma crise de choro ali mesmo na copa.

9. Seja paciente – Seja legal. O objetivo de todas as linhas aéreas é levá-lo ao seu destino. Veja o lado bom da coisa: pelo menos você não está trabalhando.

