Por Redação O Sul | 25 de julho de 2022

Só serão permitidos sem transparência estojos que tenham, no máximo, 14 cm x 21,5 cm. (Foto: Reprodução)

Alunos do ensino fundamental e médio da cidade de Dallas, no estado americano do Texas, serão obrigados a usar apenas mochilas transparentes ou de malha por questões de segurança. A medida ocorre após o ataque a tiros na Robb Elementary School, em 24 de maio, na cidade de Uvalde, no mesmo estado, ocasião na qual 21 pessoas morreram, sendo 19 delas crianças e dois professores.

Em comunicado, o Distrito Escolar de Dallas aponta que as medidas “por si só não eliminarão as preocupações de segurança”, sendo “apenas um dos vários passos do plano abrangente do distrito para melhor garantir a segurança dos alunos e funcionários”.

O próprio distrito adquiriu os produtos e distribuirá gratuitamente uma mochila transparente aos alunos do ensino médio antes do início do ano letivo. A entidade destacou ainda que “todas as mochilas que não atenderem aos critérios descritos acima serão recolhidas e mantidas na secretaria da escola, onde os pais ou responsáveis do aluno podem buscá-las”.

Segundo o comunicado, só serão permitidos sem transparência estojos para os estudantes guardarem itens pessoais, como celulares, dinheiro e produtos de higiene, e desde que tenham, no máximo, 14 cm x 21,5 cm.

“Nossa decisão decorre de recomendações de segurança feitas pela Força-Tarefa de Segurança e Força-Tarefa Interna do distrito, bem como feedback de alunos, pais e comunidade”, diz a entidade em comunicado.

Segundo The Washington Post, desde o massacre de Uvalde, em maio, vários distritos escolares do Texas anunciaram planos exigindo que os alunos usem mochilas transparentes. No mês passado, o distrito escola de Harper, a cerca de 160 km de Uvalde, foi um dos primeiros a anunciar que “à luz do recente tiroteio na escola, e em um esforço para fazer todo o possível para aumentar a segurança de nossos alunos e pessoal”, estava implementando uma política de mochila transparente para os alunos no outono.

Os distritos de Greenville, Ingleside, Southside e Seguin fizeram o mesmo, com alguns aplicando a política a todos os alunos e outros apenas aos alunos do ensino médio. Mas há algumas exceções, dependendo do distrito. Em Seguin, por exemplo, os alunos envolvidos em atividades extracurriculares, como atletismo ou bandas musicais, podem usar bolsas não transparentes para transportar equipamentos, mas devem guardá-las em áreas designadas na chegada.

