Porto Alegre Nove escolas de samba desfilam na primeira noite do Carnaval de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2024

Os desfiles seguem neste sábado (24). Foto: Alex Rocha/PMPA

O Carnaval 2024 de Porto Alegre iniciou na noite de sexta-feira (23), no Complexo Cultural do Porto Seco. Às 20h, a primeira escola a desfilar foi a União da Tinga. Ainda desfilaram Império da Zona Norte, Academia de Samba Praiana, Academia de Samba Puro, Copacabana, Acadêmicos de Gravataí, Imperatriz Dona Leopoldina, Fidalgos e Aristocratas e, por fim, Bambas da Orgia. Os desfiles seguem neste sábado (24).

Logo que abriram os portões, às 18h, o público começou a entrar nas arquibancadas. Os ingressos são gratuitos. A comerciária Inara Gonçalves chegou com um grupo de cinco amigos. “Viemos de Esteio e chegamos cedo para garantir um bom lugar”, disse. A torcida deles é pela Bambas da Orgia.

O Complexo Cultural conta com três portões de entrada. Dentro do espaço é preciso identificar um dos nove acessos às arquibancadas, frisas ou camarotes. Para quem vai de carro, uma das alternativas pode ser o estacionamento localizado na rua Hermes de Souza. O espaço fica aberto ao público a partir das 16h até o término dos desfiles. O valor é de R$ 40. Haverá 200 banheiros químicos no espaço cultural.

A estrutura montada conta com quatro arquibancadas, cada uma com capacidade para 1,4 mil pessoas, somando 5,6 mil por noite. A entrada nas arquibancadas será gratuita e o acesso controlado por catracas.

Atendimento

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) montou uma Unidade de Pronto Atendimento no Carnaval do Complexo Cultural do Porto Seco. A estrutura oferece atendimento médico e de enfermagem ao público que acompanha o desfile das escolas de samba de Porto Alegre, no horário das 18h às 6h, nos dois dias de evento. Há três ambulâncias à disposição, uma do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e duas contratadas.

Composta por 11 profissionais, a equipe atende casos clínicos e traumatológicos, incluindo especialmente situações como excesso de consumo de bebidas alcoólicas, desidratação e quedas. A cada noite, são quatro técnicos de enfermagem, dois enfermeiros, dois médicos, auxiliar de higienização, auxiliar de manutenção e assistente administrativo.

Além da UPA, equipes volantes atuam junto ao público com entrega de materiais informativos sobre dengue, tuberculose e prevenção a infecções sexualmente transmissíveis, com a distribuição de água, preservativos, gel lubrificante e testes rápidos de HIV, que as pessoas podem fazer em casa.

Programação dos desfiles deste sábado (24)

19h10 – Tribo Os Comanches

20h – Império do Sol

21h – Protegidos da Princesa Isabel

22h – Filhos de Maria

23h – Unidos da Vila Mapa

0h10 – Vila Isabel

1h20 – União da Vila do IAPI

2h30 – Estado Maior da Restinga

3h40 – Imperadores do Samba

4h50 – Realeza

Nove escolas de samba desfilam na primeira noite do Carnaval de Porto Alegre

2024-02-24