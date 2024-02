Brasil Funcionária é estuprada dentro de delegacia em São Paulo

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2024

O criminoso foi preso no local por policiais que ouviram gritos de socorro. Foto: Divulgação O criminoso foi preso no local por policiais que ouviram gritos de socorro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma mulher, de 40 anos, foi estuprada dentro da Delegacia Sede de Polícia em Guarujá, no litoral de São Paulo. A vítima trabalha na unidade. Ela foi abordada dentro da própria sala por um homem, de 52, que a agrediu e depois partiu para cima dela a violentando sexualmente. O criminoso foi preso no local por policiais que ouviram gritos de socorro.

Conforme relatos, esta foi a terceira vez que o homem esteve na delegacia. A primeira, aconteceu na sexta-feira (16), quando a vítima foi informada por colegas de que um desconhecido a procurava. Na manhã de terça-feira (19), assim que ela chegou para trabalhar, o agressor a esperava com cartas de amor em mãos. A vítima o atendeu na sala, ele entregou o material e deixou a delegacia.

O crime de fato aconteceu na manhã de quarta-feira (20), quando o homem voltou na Delegacia de Polícia (DP) Sede, entrou na sala da profissional, ainda com os textos românticos, fechou a porta, deu um tapa na mulher, a agrediu e estuprou.

A vítima, em depoimento prestado na própria DP Sede de Guarujá, contou aos policiais que o agressor passou as mãos nos seios, nádegas e esfregou o órgão genital nela, que foi ajudada por colegas da polícia após ter entrado em lutar corporal com o homem e gritado por socorro.

Com base no boletim de ocorrência, assim que a vítima gritou por ajuda dois policiais se deslocaram até o local. Eles contaram que a porta estava fechada, mas destrancada. Eles a abriram e se depararam com objetos revirados e o homem sobre a funcionária caída no chão.

Os agentes contiveram o homem, que reagiu, e por isso tiveram que usar uma “força moderada” para retirá-lo da sala. O delegado determinou a prisão em flagrante do homem, que foi encaminhado à cadeia pública de Guarujá.

