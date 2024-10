Geral Nove ônibus são sequestrados e usados como barricada na Zona Oeste do Rio

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2024

Equipe da Polícia Militar intensificou o patrulhamento em Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, nas cercanias da comunidade da Tijuquinha. (Foto: Divulgação)

Nove ônibus foram sequestrados e usados como barricada nessa quarta-feira (16) no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ), por duas horas. Os criminosos desapareceram com as chaves dos veículos, e os passageiros desceram, ficando retidos apenas os ônibus. A região vive uma disputa de território entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho. Equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) foram enviadas para o bairro.

Em entrevista à Globonews TV, a tenente-coronel Claudia Moraes, porta-voz da PM (Polícia Militar), afirmou que não havia relatos de prisões nem de material apreendido. Ela contou que um dos motivos para a operação policial foi evitar confronto de criminosos que disputam o controle das favelas da região.

“Estamos verificando uma instabilidade em comunidades como Cesar Maia, Tijuquinha e Morro do Banco. Essa região da Zona Oeste está sendo alvo de disputas de fações rivais. Temos uma geografia criminal no Rio em que há mudanças que ocorrem em função dessas guerras por domínio territorial”, disse.

A tenente-coronel também afirmou que os setores de inteligência da PM estavam monitorando as possíveis rotas de fuga dos criminosos, inclusive pela área de mata que cerca a região.

“O que percebemos é que assim que houve a entrada do Bope fizeram esse tipo de retaliação e represaria, geralmente indicando que a polícia se aproximou de um alvo estratégico. Quando há uma reação dessa dimensão é porque estão tentando proteger alguma coisa”, afirmou.

Motoristas que passavam pelo local relataram clima tenso entre as comunidades da Tijuquinha e da Muzema, onde os coletivos ficaram atravessados em vias da região.

O Centro de Operações da Prefeitura sinalizou na rede social “X” o bloqueio da Estrada do Itanhangá, na altura da Comunidade Vila da Paz, em ambos os sentidos, às 11h. O trânsito ficou lento e uma fila quilométrica de ônibus foi formada. A via foi liberada perto das 13h. A CET-Rio, a Polícia Civil e a Polícia Militar atuaram no local.

O secretário estadual de Segurança Pública, Victor César Santos, afirmou, em entrevista à GloboNews, que “a desordem urbana é a regra no Rio de Janeiro”. Ele falava no programa “Estúdio i” sobre a sequência de ônibus sequestrados nessa quarta-feira. O secretário também falou que “o grande desafio” do Estado é a “quantidade de armamento na mão de criminosos”, pontuando que o Rio não produz armas.

“A gente aqui não quer impor responsabilidade a quem quer que seja, muito pelo contrário. Nós queremos é um federalismo de cooperação, onde todos os entes, União, Estado e Municípios, possam atuar de forma a garantir essa paz e tranquilidade para a população”, observou Victor.

Violência recorrente

O Rio Ônibus (sindicato que representa as empresas na capital fluminense) informou que, nos últimos 12 meses, 132 veículos foram alvos de grupos criminosos na cidade. “A recorrência dos casos reitera a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão”.

Em 2024, até o momento, 95 ônibus foram sequestrados para serem utilizados como barricadas e oito foram incendiados no Rio. As informações são do jornal O Globo e da Agência Brasil.

