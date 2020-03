Porto Alegre Nove pacientes com Covid-19 e outros 26 com suspeita da doença estão internados em UTIs de hospitais em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

A Capital registrou a primeira morte provocada pela doença no RS Foto: Divulgação A Capital registrou a primeira morte provocada pela doença no RS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nove pessoas infectadas pelo coronavírus e outras 26 com suspeita de Covid-19 estão internadas em UTIs (unidades de tratamento intensivo) de hospitais em Porto Alegre, segundo informações da prefeitura.

A Capital registrou a primeira morte provocada pela doença no Rio Grande do Sul. Trata-se de uma idosa de 91 anos que estava internada na UTI do Hospital Moinhos de Vento desde segunda-feira (23). O óbito foi divulgado na madrugada desta quarta (25).

Há pelo menos 81 casos de Covid-19 confirmados na Capital. “Passamos a um novo e triste momento na cidade de Porto Alegre. As pessoas testadas já não nos dão a correta noção da gravidade, pois já estamos em transmissão comunitária”, alertou o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

