Rio Grande do Sul Novo boletim semanal aponta a água de todas as praias do Litoral Norte gaúcho como aptas aos banhistas

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

Já nove pontos em balneários do Litoral Sul e Interior gaúcho apresentam-se desfavoráveis. (Foto: Rafaela Redin/Arquivo Dmae)

Boletim semanal divulgado nessa sexta-feira (7) pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) indicou que a água de todas as praias do Litoral Norte gaúcho estão aptas aos banhistas. Já no Litoral Sul e balneários do Interior há 84 pontos com a mesma avaliação (incluindo todos os de Pelotas), ao passo que nove estão sob condições desfavoráveis.

Pela primeira vez neste versão, consta como impróprio o balneário Pontal, na Lagoa Mirim, em Arroio Grande. Já a Praia Recanto das Mulatas, no Guaíba em Barra do Ribeiro, continua com água desfavorável ao banho (desde o primeiro relatório, em dezembro).

Apesar de não figurar na lista de impróprios, a Praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul, já apresenta coloração esverdeada e, em razão dessa característica, a Fepam orienta a população a evitar a entrada na água. Tal aspecto é característico da proliferação das algas: as cianobactérias (um tipo de micro-organismos são potencialmente produtores de toxinas.

Pontos impróprios

– Arroio Grande Balneário Pontal (na lagoa Mirim).

– Barra do Ribeiro: Praia Recanto das Mulatas (no Guaíba).

– Cerrito: Balneário Cerrito (no rio Piratini).

– Pedro Osório: Balneário Pedro Osório (no rio Piratini).

– Santa Maria: Balneário Passo do Verde (no rio Vacacaí).

– Santiago: Distrito de Ernesto Alves (no rio Jaguarizinho).

– São Jerônimo: Praia do Encontro (no rio Jacuí).

– Tapes: Balneário Rebelo (na Lagoa dos Patos).

– Tapes: Praia do Pinveste (na Lagoa dos Patos).

Recomendações

– Só entre na água em locais com condição própria ao banho.

– Evite tomar banho em época chuvosa, nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, em períodos de cheia dos rios ou em canais pluviais, saídas de córregos ou rios que afluem nas praias, pois a água pode estar contaminada por esgotos domésticos.

– Não tome banho em locais com concentração de algas, pois podem conter toxinas prejudiciais à saúde.

– Mantenha atenção redobrada em relação a crianças, idosos e indivíduos com baixa imunidade.

Como são feitas as análises:

Projeto Balneabilidade 2025

Nesta edição do projeto “Balneabilidade”, a Fepam realizará 15 análises semanais consecutivas, que resultam em boletins relativos a praias e balneários gaúchos.

Os resultados levam sempre em consideração as cinco coletas mais recentes de material. A divulgação dos boletins é feita sempre às sextas-feiras.

Informações atualizadas estão disponíveis no site fepam.rs.gov.br e nas mídias sociais da Fundação, bem como no aplicativo “Balneabilidade”. Além disso, avisos sobre os locais próprios ou impróprios também aparecem com destaque em placas informativas fixadas nos pontos onde as amostras são obtidas.

(Marcello Campos)

