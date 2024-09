Esporte Novo formato Champions League: saiba o que mudou

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2024

A primeira alteração significativa, é o fim do tradicional formato de fase de grupos. Foto: Divulgação A primeira alteração significativa, é o fim do tradicional formato de fase de grupos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A edição 2024/2025 da Liga dos Campeões da UEFA marca a história da competição com um novo formato, passando por mudanças significativas em seu formato, alterando tanto a estrutura da competição quanto a forma de classificação. Essas mudanças foram introduzidas para modernizar o torneio e atender a novas demandas comerciais e esportivas. Conheça as principais alterações.

Mais equipes e mais jogos

A primeira alteração significativa, é o fim do tradicional formato de fase de grupos, que dividia as equipes em oito grupos de quatro times. Agora, todas as equipes disputarão uma fase de liga, uma espécie de campeonato com pontos, mas em que cada time jogará um número determinado de partidas contra oito adversários diferentes (e não contra todas as equipes da liga).

Os jogos dessa primeira fase são sorteados. Por outro lado, deixam também de existir partidas de ida e volta em um grupo fixo. Cada equipa fara 8 jogos frente a 8 times diferentes. No antigo formato, com a famosa fase de grupos, eram 6 jogos no total, mas somente com 4 adversários diferentes em cada grupo, após partidas de ida e volta, ou seja, como mandante e visitante.

Por outro lado, outra das grandes mudanças diz respeito ao número de times participantes, que passa de 32 para 36. Com isso, mais equipes terão a chance de disputar a competição, ampliando o alcance da Liga dos Campeões e oferecendo oportunidades para clubes de países menos tradicionais no futebol europeu. Com mais equipes, forçosamente o número de jogos também aumenta, com mais duas partidas na primeira fase da competição, relativamente à primeira fase da antiga formula (8 contra 6).

Sistema de classificação para o mata-mata

Após essas oito partidas da primeira fase, a chamada ‘fase de liga’, teremos a classificação final das 36 equipes. As oito melhores se classificam diretamente para as oitavas de final. Já os times que terminarem entre a 9ª e a 24ª posição disputam um playoff, desta vez com confrontos de ida e volta, para definir as outras 8 vagas nas oitavas. Esse sistema oferece mais competitividade e mantém o interesse até o final dessa fase inicial.

Por fim, as equipes classificadas entre a 25⁠ª e a 36⁠ª posições são simplesmente eliminados das competições continentais, deixando de existir a ‘repescagem’ de alguns times para a segunda maior prova continental: a Liga Europa. Algo semelhante com aquilo que acontece entre a Copa Libertadores e a Copa Sul-americana, em que os terceiros classificados de cada grupo ‘caiam’ para a segunda prova.

Essa alteração acaba sendo encarada por muitos como uma decisão mais justa para os times com menos poder na Europa, uma vez que com a chegada dos times da Liga dos Campeões na Liga Europa, as equipes que integravam a Liga Europa desde o início acabavam prejudicadas, incapazes de enfrentar equipes vindas da principal competição de clubes. Muitas vezes, as primeiras fases do mata-mata da Liga Europa eram pouco equilibradas.

Benefícios financeiros

O novo formato promete um aumento na competitividade, com um número maior de jogos entre os grandes clubes já na primeira fase. Além disso, a introdução dos playoffs entre os classificados em posições intermediárias cria mais oportunidades de viradas e surpresas. As mudanças também reduzem a previsibilidade de quem avança para as fases eliminatórias, já que haverá um número maior de equipes com chances de avançar.

Com mais jogos e clubes envolvidos, a UEFA quer aumentar as receitas com direitos de transmissão, patrocínios e bilheteria. Para os clubes, essa também será uma oportunidade de aumentar suas receitas, especialmente aqueles que se classificarem para a fase de liga, que se beneficiará do maior número de partidas.

Críticas e preocupações

Apesar das mudanças promissoras, há críticas em relação ao desgaste físico e mental dos jogadores, com o aumento no número de jogos, o que pode impactar o rendimento dos atletas em outras competições. Além disso, há preocupações sobre o aumento da disparidade financeira entre os clubes mais ricos e os menores, com as equipes de ligas mais poderosas beneficiando-se mais desse novo formato.

Por outro lado, o aumento das receitas dos melhores clubes, podem conduzir esses clubes a encarar o maior número de partidas comprando ainda mais jogadores, ‘pilhando’ equipes com menor capacidade financeira. Desse jeito, isso acabaria também por ser um freio para o crescimento desses clubes.

Finalmente, apesar desse novo formato aumentar a competitividade, isso só é verdade entre os times mais poderosos. De acordo com as casas de apostas, os favoritos acabam sendo sempre os mesmos, com Real Madrid, Manchester City ou ainda PSG, Bayern e Liverpool entre os favoritos. Algo que é possível se conferir na melhor casa de apostas online da atualidade em Portugal , país europeu. Provavelmente os times intermediários acabarão ficando pelo caminho nas oitavas de final.

