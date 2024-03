Colunistas NOVO lança pré-candidatura de Camozzato a prefeito de Porto Alegre, proposta alinhada com a direita

Por Flavio Pereira | 8 de março de 2024

Deputado Felipe Camozzato apresentou ontem sua proposta para governar Porto Alegre. (Foto: Divulgação/Fabiano Byas/ALRS)

Pré-candidato à prefeitura de Porto Alegre pelo NOVO, o deputado Felipe Camozzato definiu ontem que o seu partido “está posicionado hoje como partido de direita que reúne liberais e conservadores que tem uma visão de redução de impostos, de aumento da eficiência da máquina pública, e nós queremos pautar justamente essas ideias para a cidade de Porto Alegre e como isso pode transformar a qualidade de vida do cidadão na cidade”. Ele admite que as gestões de Nelson Narchezan e Sebastião Melo “tiraram Porto Alegre do atraso em que foi jogado com as desastrosas gestões da esquerda, mas é preciso avançar ainda mais”.

Em coletiva de imprensa ontem (7) o Partido NOVO oficializou o nome de Camozzato como pré-candidato à prefeitura. O evento foi realizado no Ritter Hotéis, em Porto Alegre, e marca o pontapé inicial da legenda para o pleito municipal de 2024. O deputado federal Marcel van Hattem irá coordenar o projeto “Porto Alegre aberta para o NOVO”, para aperfeiçoar a proposta de governo. Camozzato admitiu a existência de uma polaridade hoje entre Lula e Jair Bolsonaro, mas disse que o debate que o NOVO vai propor não será influenciado por essa circunstância:

“Eu não tenho a pretensão de entrar no debate sobre se Lula ou Bolsonaro são melhores candidatos, até porque isso nem vai competir a esta eleição. Mas certamente nós temos uma visão de mundo distinta. O Lula defende coisas que o NOVO rejeita completamente. E ao mesmo tempo, o Bolsonaro apesar de ter tido muitas ideais e ações de alinhamento com a direita, vai ter talvez a sua possibilidade de candidatura representada pelo vice do Sebastião Melo”.

Isolamento pode ameaçar a candidatura

Camozzato admitiu, no entanto, que será importante para o partido estabelecer alianças que permitam a participação nos debates pré-eleitorais com os outros candidatos, para a apresentação do projeto de governo. Sem isso, a candidatura ficaria prejudicada. Outro objetivo da candidatura própria, será fortalecer a nominata de vereadores. Participaram do lançamento da pré-candidatura o deputado federal Marcel van Hattem, os vereadores Tiago Albrecht e Ramiro Rosário; e os presidentes dos Diretórios Estadual, Marcelo Slaviero, e Municipal, Carlos Molinari.

NOVO tenta atrair o senador Mourão

O deputado federal Marcel Van Hatten admitiu ontem que o NOVO, em nível nacional, vem dialogando com deputados e senadores alinhados com as propostas do partido. Além de cinco deputados federais – entre os quais um gaúcho que ele não revela o nome – Marcel admitiu que o NOVO tem conversado com os senadores Hamilton Mourão e Cleitinho (Republicanos-MG).

Cherini não concorre ao Senado

Apesar do esforço do presidente nacional do partido em vê-lo disputando uma das vagas ao Senado em 2026, o deputado federal Giovani Cherini, atual presidente estadual do PL, disse ao colunista que “vou buscar um novo mandato na Câmara dos Deputados em 2026”.

Giovani Feltes não confirma candidatura em Novo Hamburgo

Atual Secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes ainda não decidiu se deixará a pasta em abril para disputar a prefeitura de Novo Hamburgo. Feltes, atual suplente da bancada federal do MDB, já foi prefeito de Campo Bom. Ele revelou ao colunista que seu titulo de eleitor ainda está em Campo Bom, e que, embora venha recebendo o apoio muito forte da cúpula do MDB e de líderes importantes do partido, “estou avaliando com minha família, antes de tomar essa decisão”.

Edvilson Brum no primeiro escalão

As possibilidades das candidaturas dos secretários Giovani Feltes (Agricultura) e Beto Fantinel (Desenvolvimento Social) se confirmarem em Novo Hamburgo e Santa Maria, abrirão vagas no comando das duas pastas ocupadas pelo MDB no governo do estado. Um nome que a bancada estadual do MDB deverá indicar a uma das vagas no primeiro escalão será o do atual líder, deputado estadual Edvilson Brum.

Depois de Israel, Lula persona non grata também em Portugal?

Um vídeo que passou a circular ontem com declarações do líder do partido de extrema-direita de Portugal, André Ventura, é verdadeiro. Ventura, que poderá ser o novo primeiro-ministro de Portugal, prometeu que, caso seja eleito domingo (10), não permitirá a entrada do presidente brasileiro Lula (PT) no país para o evento do feriado de 25 e 25 de abril que celebra a redemocratização portuguesa. O que disse o líder da direita portuguesa:

“Não vai entrar em Portugal. Se eu for primeiro-ministro, o senhor Lula da Silva ficará no aeroporto. Se [Lula] insistir, vai para uma cadeia. Neste país ainda mandamos nós e neste país ainda escolhemos quem vem e quem não vem. Corruptos já temos cá muitos não precisamos que venham mais de fora”, declarou o líder da direita.

