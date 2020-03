Rio Grande do Sul Novo lote de vacinas contra a gripe é distribuído para todo o RS

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

Doses foram distribuídas para as 19 Coordenadorias Regionais de Saúde do Estado Foto: Divulgação

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul concluiu, na manhã desta terça-feira (31), a distribuição de 376 mil doses da vacina contra a Influenza (A-H1N1, A-H3N2 e Influenza B) para as 19 Coordenadorias Regionais de Saúde do Estado.

Esse é o terceiro lote de vacinas distribuído no RS na primeira etapa da campanha de vacinação, que é destinada a pessoas acima de 60 anos e profissionais da saúde.

