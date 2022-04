Política Novo presidente da Petrobras será José Mauro Ferreira Coelho, ex-secretário de Petróleo do Ministério de Minas e Energia

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

José Mauro já foi secretário de Petróleo e Gás do MME. (Foto: reprodução)

José Mauro Ferreira Coelho foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a presidência da Petrobras, informou nesta quarta-feira o Ministério de Minas e Energia. Ele foi secretário de Petróleo do próprio ministério e é uma pessoa de confiança do ministro Bento Albuquerque.

O governo também definiu a indicação de Marcio Andrade Weber, que já é conselheiro da estatal, para assumir a presidência do Conselho de Administração.

José Mauro é presidente do Conselho de Administração da PPSA, estatal que cuida da comercialização de óleo e gás que o governo tem direito em contratos do pré-sal. Foi ex-secretário de Petróleo e Gás do MME.

“O governo renova o seu compromisso de respeito a sólida governança da Petrobras, mantendo a observância dos preceitos normativos e legais que regem a Empresa”, disse o MME.

José Mauro foi diretor da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), onde é funcionário concursado. Ele é bacharel em Química Industrial, mestre em Engenharia dos Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) e doutor em Planejamento Energético pelo Programa de Planejamento Energético (PPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Mauro chegou atuar com oficial da artilharia do Exército entre 1983 e 1991.

Atuação no setor

Em sua carreira, José Mauro acumula mais de 25 anos de experiência profissional, atuando nos setores de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Atuou também, por vários anos, na área docente de graduação e pós-graduação, com três livros publicados e mais de 30 trabalhos científicos apresentados ou publicados em periódicos ou anais de congressos nacionais e internacionais.

O governo também indicou novos conselheiros para a Petrobras: Luiz Henrique Caroli; Carlos Eduardo Lessa Brandão e Eduardo Karrer.

Além de Joaquim Silva e Luna, atual presidente da Petrobras, sairá do conselho o seu presidente, Eduardo Bacellar, e Cynthia Silveira. José Mauro entrará para o conselho porque todos os presidentes da Petrobras precisam fazer parte do seu board.

O martelo da indicação foi batido em reunião na tarde desta terça-feria no Palácio do Planalto, entre o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e Bolsonaro. O anúncio ocorreu apenas nesta quarta-feira porque o governo fez antes uma rigorosa checagem do currículo e dos antecedentes dos indicados. O objetivo foi afastar qualquer possibilidade de uma nova crise em torno do nome.

Conselho

Foi a falta de experiência que afastou o secretário de Descurocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Paes de Andrade, da corrida para a Petrobras. Assessor do ministro Paulo Guedes, Andrade nunca atuou no setor, mas contava com a simpatia de Bolsonaro — de quem se aproximou com as negociações em torno do reajuste salarial para policiais federais.

O risco de um novo revés, porém fez com que Andrade fosse preterido na escolha.

Indicado para a presidência do Conselho de Administração, Márcio Weber já faz parte do board. Ele chegou a ser cogitado para a presidência da própria empresa, mas, de acordo com integrantes do governo, não preenchia os critérios exigidos pela Petrobras e pela Lei das Estatais.

Weber diretor da empresa sa Petroserv e trabalhou por 16 anos na Petrobras. Teve passagem por outras empresas e prestou assessoria ao grupo PMI na operação de plataformas. Engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), tem passagens com especialização em engenharia de petróleo pela Petrobras.

