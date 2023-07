Economia Novo programa dará desconto para pagar dívidas do cartão. Na primeira fase do Desenrola, a prioridade será a renegociação de débitos bancários

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Cerca de 30 milhões de pessoas devem ser beneficiadas nessa faixa, segundo o Ministério da Fazenda Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Cerca de 30 milhões de pessoas devem ser beneficiadas nessa faixa, segundo o Ministério da Fazenda. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O programa Desenrola, criado pelo governo federal para a renegociação de dívidas, iniciará na segunda-feira (17), conforme portaria do Ministério da Fazenda publicada nesta sexta-feira (14).

Inicialmente, foram autorizadas as operações para a Faixa 2 do programa, voltada a pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil. As renegociações valem para dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022 que continuam ativas. O devedor terá prazo mínimo de 12 meses para pagamento.

As renegociações da Faixa 2 poderão ser feitas diretamente entre os clientes e as instituições financeiras onde os débitos existem. Em troca, o governo vai oferecer aos bancos um incentivo para que aumentem a oferta de crédito.

Para atrair os bancos, o governo vai oferecer R$ 8 bilhões em recursos do Fundo Garantidor de Operações (FGO). Ele funciona como uma proteção às instituições financeiras, pois garante o pagamento caso parte das parcelas não seja paga pelo devedor.

Cerca de 30 milhões de pessoas devem ser beneficiadas nessa faixa, segundo o Ministério da Fazenda.

O programa não atenderá renegociações de dívidas dos seguintes tipos: crédito rural; débitos com garantia da União ou de entidade pública; dívidas que não tenham o risco de crédito integralmente assumido pelos agentes financeiros; dívidas com qualquer tipo de previsão de aporte de recursos públicos e débitos com qualquer equalização de taxa de juros por parte da União.

A plataforma digital do Desenrola estará disponível somente em setembro. A partir da próxima semana, serão inseridas as informações que vão alimentar essa plataforma com dados sobre as dívidas com cada instituição. Em agosto, a expectativa é que os bancos apresentem suas ofertas e condições para renegociação.

Em setembro, quando a ferramenta estará disponível ao público, o devedor poderá consultar as melhores ofertas e escolher a instituição. Esta plataforma só pode ser usada por devedores com renda de até dois salários mínimos (R$ 2.640) e dívidas de até R$ 5 mil.

Faixa 1

Fazem parte da Faixa 1 do Desenrola pessoas com renda mensal de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico (Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal). Poderão ser renegociadas dívidas de até R$ 5 mil, adquiridas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022.

O programa não abrange os seguintes casos: dívidas com garantia real; de crédito rural; de financiamento imobiliário e operações com funding ou risco de terceiros.

A renegociação dos débitos será feita por meio de uma plataforma digital. Para isso, o devedor entrará no sistema com seu login do portal gov.br. Depois, ele poderá escolher uma instituição financeira inscrita no programa para fazer a renegociação e selecionar o número de parcelas.

Entre as regras de pagamento, estão: a taxa de juros será de 1,99%; a parcela mínima será de R$ 50; o pagamento poderá ser feito em até 60 vezes e o prazo de carência será de, no mínimo, 30 dias e de, no máximo, 59 dias.

O governo informou que o pagamento das parcelas poderá ser feito por débito em conta, Pix ou boleto bancário. Os devedores também terão direito a um curso de educação financeira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/novo-programa-dara-desconto-para-pagar-dividas-do-cartao-na-primeira-fase-do-desenrola-a-prioridade-sera-a-renegociacao-de-debitos-bancarios/

Novo programa dará desconto para pagar dívidas do cartão. Na primeira fase do Desenrola, a prioridade será a renegociação de débitos bancários

2023-07-15