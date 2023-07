Brasil Veja condições para comprar passagens aéreas por 200 reais

A iniciativa será limitada a quatro passagens por ano por pessoa, sendo cada bilhete referente a um trecho Foto: Freepik A iniciativa será limitada a quatro passagens por ano por pessoa, sendo cada bilhete referente a um trecho. (Foto: Freepik)

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou que o programa que oferecerá passagens aéreas a R$ 200, batizado de Voa Brasil, disponibilizará 1,5 milhão de bilhetes por mês.

“Esse programa tem capacidade, nós estamos falando de 1,5 milhão de passagens ao mês, que poderíamos chegar. São trechos. Mas nós vamos chegar gradualmente. Precisamos preparar os aeroportos para isso”, disse França durante um evento na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na quinta-feira (13).

O ministro confirmou a participação das empresas Latam, Gol e Azul no Voa Brasil. Segundo França, a implementação do programa vai proporcionar que o País ganhe novos voos, principalmente para locais que atualmente não contam com muita procura. O Voa Brasil deve ser lançado em agosto.

“Na nossa visão, é bem possível que a gente tenha uma grande procura de passagens. Isso vai permitir que os voos saiam lotados. Isso vai fazer com que a gente tenha mais voos e, aí, você vai preencher os aeroportos regionais. Você vai poder ter voos em lugares onde, naturalmente, você tem demanda, mas não tem gente hoje voando”, explicou o ministro.

De acordo com as informações já divulgadas, o Voa Brasil será destinado para aposentados, pensionistas e estudantes, além de pessoas que possuam renda de até R$ 6.800. Na entrevista, França destacou que o programa quer incentivar novas pessoas a voarem.

“As empresas, elas acabam aumentando os preços tentando tirar o máximo de quem já voam. E isso é um equívoco, porque você fica rodando a mesma coisa nas mesmas pessoas”, afirmou.

Segundo ele, a iniciativa será limitada a quatro passagens por ano por pessoa, sendo cada bilhete referente a um trecho. O ministro disse que as companhias aéreas sugeriram a cobrança de até R$ 200 para qualquer trecho durante “períodos de ociosidade”, como março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro.

O benefício será para voos que estiverem disponíveis nesses períodos, ou seja, o usuário não poderá escolher qualquer trecho. França informou que o programa não contará com investimento público e beneficiará as pessoas que não têm o hábito de voar. Para poder ter acesso às passagens mais baratas, a pessoa não poderá ter voado nos últimos 12 meses.

No mês passado, o ministro explicou que os passageiros vão poder comprar passagens em um aplicativo para celular que está sendo desenvolvido pelo governo federal em parceria com as companhias aéreas.

Assim que a plataforma entrar em operação os interessados informam o CPF e terão a resposta automática se poderão comprar o bilhete pelo programa. Segundo o ministro, o sistema vai cruzar os dados para saber se o usuário voou nos últimos 12 meses, por qualquer companhia. Sendo autorizado, o passageiro será encaminhado aos sites das companhias aéreas.

