Dicas de O Sul Novo restaurante no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

Para obter o próprio negócio, os amigos Maríli Neubuser, Lorena Nunes e Erick Patrício estavam buscando, há um ano, algo para investir no segmento de alimentação. Inicialmente, franquias foram avaliadas, porém, não tiveram o sucesso que esperavam por conta de algumas barreiras impostas pelo perfil de negócio.

A partir daí, começaram a trabalhar com a ideia de montar uma empresa totalmente própria, surgindo o projeto piloto com frango frito sendo vendido através de delivery. Mas aí o negócio tomou outra dimensão. Os agora sócios tomaram coragem e, no dia 3 de novembro, inauguraram na rua Pinto Bandeira, 377, no Centro de Porto Alegre, o Top Gourmet.

O serviço, que iniciou com a ideia de vender apenas frango frito por delivery, acabou tomando outras proporções com o acréscimo de cafeteria, almoço, happy hour e também, é claro, com o frango frito, através do delivery com o nome Top Chicken. Apostaram na ideia e estão trabalhando com duas marcas.

Um dos principais atrativos é o happy hour ao ar livre. “Fizemos algumas reformas no prédio, modificamos o conceito antigo, trouxemos cores, qualidade. Nós queremos realmente trazer algo moderno, além de boa comida, é claro. Queremos que as pessoas que trabalham na região possam se sentir bem, em um ambiente agradável, se divertir após sair do trabalho”, comenta Maríli.

“Original do nosso jeito” é o slogan da marca. A empresa trabalha com duas linhas de serviços: no ponto de venda (Restaurante Top Gourmet) e também o Delivery (Top Chicken). “Percebemos que se utilizássemos apenas Top Chicken, iríamos restringir o público. Por isso, utilizamos duas marcas em um mesmo negócio”, complementa Lorena.

“Estamos muito motivados. É um momento que precisamos nos reinventar, trazer novidade e gerar possibilidades para a população gaúcha”, afirma Erick. Os horários de funcionamento são:

– Restaurante Top Gourmet, segunda a sexta, das 8h às 22h.

– Top Chicken (delivery), segunda a sábado, das 17h às 23h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul