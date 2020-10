Mundo Novo surto de coronavírus no Reino Unido aumenta pressão por confinamento nacional

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os casos de coronavírus dobram na Inglaterra a cada nove dias, segundo estudo divulgado nesta quinta-feira Foto: Reprodução Os casos de coronavírus dobram na Inglaterra a cada nove dias, segundo estudo divulgado nesta quinta-feira. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os casos de coronavírus dobram na Inglaterra a cada nove dias, segundo estudo divulgado nesta quinta-feira (29), e o número crescente de mortos aumenta a pressão sobre o governo para que decrete medidas de confinamento em nível nacional.

Os casos de coronavírus dobram na Inglaterra a cada nove dias, segundo estudo divulgado nesta quinta-feira, e o número crescente de mortos aumenta a pressão sobre o governo para que decrete medidas de confinamento em nível nacional.

O Reino Unido registrou nesta quarta-feira (28) 310 mortos pela Covid-19, o segundo dia consecutivo com mais de 300 mortes, o que representa um sério desafio à estratégia de restrições locais privilegiada pelo premier, Boris Johnson.

Entre 16 e 25 de outubro, 128 a cada 10 mil habitantes da Inglaterra foram infectados, frente a 60 a cada 10 mil na semana anterior, aponta o estudo, divulgado pela Imperial College London e a Ipsos Mori.

A prevalência é mais alta no norte da Inglaterra, mas as infecções aumentam em todas as regiões e faixas etárias. Segundo o jornal The Sun, os cientistas que assessoram o governo pedem regulações mais estritas e o Partido Trabalhista, opositor, pressiona o Executivo a impor um confinamento geral de duas ou três semanas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo