Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

Extensão de trechos exclusivos ao transporte público alcança 37.850 metros. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Extensão de trechos exclusivos ao transporte público alcança 37.850 metros. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Entra em operação nesta sexta-feira (11) mais um trecho de faixa exclusiva em Porto Alegre. Com 2.100 metros, o novo trecho foi demarcado nos dois sentidos de tráfego da avenida Plínio Brasil Milano, nos bairros Passo da Areia e Higienópolis, desde o Viaduto Obirici até a Terceira Perimetral.

O percurso, conforme a prefeitura, dá continuidade ao traçado que já está em operação e segue por toda a avenida Plínio Brasil Milano e pela rua 24 de Outubro, nos bairros Auxiliadora e Moinhos de Vento. Ao todo, são 4,5 quilômetros. A nova faixa amplia para 37.850 metros a extensão de espaços exclusivos para o transporte público nos horários de pico.

“A medida proporciona mais rapidez e especialmente mais confiabilidade a quem usa o transporte coletivo, pois os ônibus ficam livres das interferências do trânsito. Com isso, mais pessoas são beneficiadas e o transporte público fica mais atrativo”, destaca o secretário municipal extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello.

Serão beneficiadas 83 mil usuários de 17 linhas de transporte público. A exemplo dos outros trechos, a nova faixa exclusiva poderá ser usada somente pelos coletivos, seletivos ou táxis no horário das 6h às 9h e das 16h às 20h, de segunda a sexta-feira. Fora do horário de pico, estará disponível para os demais veículos.

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que é permitido acessar a faixa exclusiva para conversão na rua seguinte ou para acesso a garagens e estabelecimentos, desde que a manobra seja devidamente sinalizada pelo pisca-pisca. O local terá um período de acompanhamento e orientação aos motoristas, com reforço nas ações educativas pelos agentes de fiscalização de trânsito.

Segurança

Para garantir a segurança na região, as travessias de pedestres e a acessibilidade foram revitalizadas, e pontos de ônibus foram reposicionados. Também foi remodelada a sinalização da área.

“Somente em 2020, foram implantados 19 quilômetros de faixas exclusivas, o que resulta no aumento de 140% em relação ao que havia no início da atual gestão. Os projetos seguem o conceito de Ruas Completas, que utiliza soluções de desenho urbano para oferecer uma experiência mais segura e democrática a todos”, diz o diretor técnico da EPTC, Marcelo Hansen.

Desde o início do governo e do Programa de Priorização do Transporte Coletivo, foram instaladas faixas exclusivas nos seguintes na avenida Ipiranga, rua da Conceição (Rodoviária), avenida Independência, rua Mostardeiro, avenida Goethe, avenida Paulo Gama/rua Engenheiro Luiz Englert, Túnel da Conceição, avenida Loureiro da Silva, avenida João Goulart, avenida Mauá, rua Siqueira Campos, rua Silva Só e avenidas da Azenha, 24 de Outubro e Plínio Brasil Milano.

