Novos saques do FGTS começam no dia 29 deste mês

Essa nova liberação dos saques do FGTS ocorre em razão da pandemia de coronavírus. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Essa nova liberação dos saques do FGTS ocorre em razão da pandemia de coronavírus

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou neste sábado (13) que as liberações emergenciais de saques do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) começarão no dia 29 de junho. Essa data é para o crédito em conta dos trabalhadores nascidos em janeiro.